罷韓倒數驚爆黑道監票！警政署支援500名警力：絕對有信心完成選舉

▲趙天麟質詢警政署副署長蔡蒼柏。（圖／翻攝趙天麟臉書）



記者邱茀濱／綜合報導

6月6日罷韓投票倒數十天，警政署長陳家欽昨（26）日南下督軍，指出近日風聞有些「黑道份子」將在投開票所監票。對此，民進黨立委趙天麟質詢時指出，警政署是否有信心讓高雄市民不受暴力威脅、違法監視，去行使公民權？警政署副署長蔡蒼柏回應稱，有信心完成這次選舉，警力一定會全力協助，完成這次投開票。

趙天麟在立法院外交和國防、司法及法制委員會質詢先替警政署長陳家欽「按個讚」，指出監票其實就是監視行為，投票期間如果在30公尺內攝影，就視為干擾投票，即便在30公尺外攝影也要勸離，如果有恐嚇、滋擾行為，將立刻制止、裁罰。

趙天麟指出，高雄設有1823個投開票所，警政署說將調派500名警力到高雄，因此詢問警政署是否有信心，10天之後讓高雄市民不受暴力威脅、不受違法威脅監視，去行使公民權？

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



蔡蒼柏回應稱，他們絕對有信心完成這次選舉，在安全維護部分，警政署、高雄市政府警察局成立專案小組，並請高雄地檢署檢察官來指揮協助；高雄市政府警察局初步向警政署申請500位警力，如果狀況有變的話，可以隨時做滾動式的檢討，警政署一定會全力協助，完成這次的投開票。

趙天麟在臉書發文表示，台灣民主最可貴的地方，就是不論你是支持或是反對，都應該享有自由地、祕密地行使投票的權利，這是最完全不容破壞的核心精神。

陳家欽26日南下召開專案會議，針對罷免當天擬定治安維護部署。席間，他向高雄市警局同仁要求，近日聽聞有黑道分子將在投開票所「監票」，以此嚇退投票民眾，市警局不能掉以輕心，應將這份情資將報給高雄地檢署偵辦。

據悉，當天警力部署上，除高雄市警局7000名警力，另有港務警察、保五80名警力，而且警政署也會加派500名警力支援，維護投票治安。

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