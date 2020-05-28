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楊秋興加碼「罷韓6點」　酸韓國瑜勘災「荒腔走板」

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▲韓國瑜視察高雄市0522豪大雨情況 。（圖／高雄市政府提供）

▲韓國瑜視察高雄市豪大雨情況 。（圖／高雄市政府提供）

記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜因帶職參選總統，引來市民反感目前正面臨罷免危機。前高雄縣長楊秋興曾在臉書多次批評韓國瑜，28日在加碼指出，韓國瑜不適任市長職務。

今年1月10日，楊秋興曾列出部支持韓國瑜選總統的5個理由，一、品行不端、行為不檢、無情無義。二、空口白話、信口開河、輕諾寡信。三、其夫人強勢且嚴重干政，其家族背景關係複雜。四、剛選上市長就貪圖大位棄高雄市政於不顧。五、跳梁小丑的德性怎能堪登大位。

楊秋興表示，上述5點已經表明韓國瑜不適任市長職務，並再加碼6點罷韓的理由：

一、哪有市長把辦公室搬離四維大樓而設在鳳山行政中心；四維大樓是市府辦公重鎭，三個副市長、祕書長、財、主及大多數的重要局處都在四維大樓辦公；其實韓國瑜是不諳市政怕被看穿手腳才逃離到鳳山行政中心的。

二、市長官邸是市長辦公室的延伸，不但舒適且在市政府的附近，有警衛看守且24小時監視器監控安全性高，市政府官員會見或人民陳情都甚為便利，韓竟然私下花錢在左營高鐵站附近租屋而且租了三戶又神祕得不為人知，真的耐人尋味。

三、韓國瑜不了解市政，也無法專心聽各局處的簡報，進而做出明確果斷的決策，致使市政耽擱；將帥無能累死三軍。

四、韓國瑜就任一年半以來，除了路平方案、清清排水溝外可説乏善可陳，當初其政見幾乎都跳票、經濟發展幾乎是交白卷，因韓的無能與擺爛導致市政府各局處士氣低落，高雄市可以這樣子繼續空轉嗎？

五、議會功能就是監督市政，哪有市長逃避監督，不敢接受議員的執行，那韓還有資格當市長嗎？

六、高雄梅雨成災高雄多處積水，韓國瑜的勘災更顯得荒腔走板，讓市民啼笑皆非。

楊秋興怒批「高雄人看清楚沒？高雄人受過沒？這種市長我們還要留嗎？」他強調，六月六日不分黨派為了高雄市政不再空轉，大家都出來投罷免票，共同來寫歷史，讓韓國瑜成為中華民國史上第一位被罷免的市長，讓高雄早日恢復生機並蓬勃發展。

對於楊秋興的批評，高市新聞局長鄭照新回應媒體，不回應政治口水，市府正專心應對豪雨。

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