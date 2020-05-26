愛情摩天輪團隊控「新月橋鑽戒」抄襲　侯友宜：新北早就有

▲新月橋鑽戒（左）、愛情摩天輪設計圖（右）。（合成圖／新北、高雄市府）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市府20日推出「河濱幸福三部曲」，在新月橋打造「巨型鑽戒」，推動觀光行銷。不過，高雄市愛情摩天輪的加拿大設計團隊指控，他們的摩天輪造型不僅遭抄襲，還被做醜了，希望新北市府能主動澄清，避免被誤會是他們所設計。

新北市趁著「520」推出第二部曲「月下求婚，月神見證」，在橫跨新莊、板橋的新月橋設置浪漫的「巨型鑽戒」裝置藝術，吸引大批遊客打卡拍照，市長侯友宜更到場與市民互動，引發討論。

▲板橋新月橋打造「巨型婚戒」，盼成熱門求婚景點。（圖／新北市府高管處）

高雄市愛情摩天輪的加拿大設計團隊指控，新月橋的巨型鑽戒與他們的設計圖如出一轍，但他們更不滿的是，新北團隊把這個設計做醜了，不僅做出來的東西比較簡單，色彩也沒那麼漂亮。

高雄市府經發局表示，加拿大設計團隊有來抗議，主要是抱怨新北團隊，因為摩天輪設計圖非常漂亮、時尚，但同樣設計被做成比較簡單的裝置藝術，他們擔心被誤會新北「巨型鑽戒」是出自同一團隊，希望新北市府能主動澄清。

▲愛情摩天輪設計圖 。（圖／高市府經發局）

侯友宜26日回應，新北市2019年就有類似造型，地點在三重新北大都會公園水漾幸福園區的婚紗廣場，當時就有廠商設計出戒指造型的裝置藝術，「新月橋的裝置藝術跟愛情摩天輪完全不同，這是錯覺的想像。」

新北市府表示，廠商設計的鑽戒造型雖是今年5月20才亮相，但早在2018年6月，這家廠商就曾針對八里婚紗廣場提出「戒指光雕」提案，只是當時沒有得標，但同年8月已出現在蘇澳跨海大橋的設計中。

▲新北市長侯友宜回應，抄襲是錯覺的想像。（資料照／記者羅婉庭攝）

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