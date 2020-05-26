罷韓倒數11天驚爆「黑道監票」　韓國瑜晚間正式回應

▲陳家欽南下高雄市警局督軍，針對罷韓投票日召開會議。（圖／記者洪正達攝）

記者柯沛辰、洪正達／綜合報導

罷韓投票倒數11天，警政署長陳家欽26日南下高雄督軍，卻在致詞時驚爆「有黑道監票」。對此，高雄市長韓國瑜回應，市府立場一定尊重、維護人民權益，但他對陳家欽的說法感到非常訝異，「以署長的高度，應該立專案來調查」。

陳家欽26日南下召開專案會議，針對罷免當天擬定治安維護部署。席間，他向高雄市警局同仁要求，近日聽聞有黑道分子將在投開票所「監票」，以此嚇退投票民眾，市警局不能掉以輕心，應將這份情資將報給高雄地檢署偵辦。

▲警政署長陳家欽。（圖／記者洪正達攝）

高雄市警局副局長王欽源受訪時表示，目前尚未接獲「黑道監票」相關報案，但投票日當天將加派警力，也會部署巡邏車，以防任何突發事件。另外，投開票所30公尺內為攝影禁制區，若有攝影行為將會勸離。

高市府表示，如果有情資可提供給市警局，但請警政機關首長謹慎發言，不應憑傳聞就將一般民眾貼上黑道標籤。韓國瑜回應，市府一定尊重、維護人民的權益，對於「黑道監票」說法感到非常訝異，「以署長的高度，應該立專案來調查才是正辦」。

據悉，當天警力部署上，除高雄市警局7000名警力，另有港務警察、保五80名警力，而且警政署也會加派500名警力支援，維護投票治安。

▲高雄市警局回應，尚未接獲相關報案。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜晚間呼籲，警政署長應盡速立專案調查。（圖／資料照）