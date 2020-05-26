北市社會局海報涉抄襲新北市府　官網緊急撤文

▲北市海報涉嫌抄襲新北市府。（圖／翻攝網路）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府社會局26日遭網友爆料，指有關陽明老人公寓招募學生的宣傳海報，涉嫌抄襲新北市政府，只見兩張海報的四位老人頭像相似度極高，引發熱烈討論。對此，北市社會局坦言，確實為新北市府「當我們老在一起」海報圖片，傍晚緊急將海報從局處官網下架。

有PTT網友以「震撼彈！台北市政府疑似抄襲新北市政府」為題，爆料指出，「這是2018的新北市府社會局活動畫面」、「這是2020的台北市府社會局活動海報」，並附上兩張海報對比。該網友批評，「台北市民真幸福，市長如此省錢，直接ㄎㄧㄤ新北市的圖來用，這就是客(柯)家精神，這相似度有87%像，省起來」。

有網友批評，「政績小偷，柯萊爾」、 「柯屁新政抄襲很奇怪嗎」、「阿北政績+1」，但也有不少網友認為可能是付費圖庫，「應該是付費圖庫吧？」、「授權圖庫吧 大驚小怪」、「一臉就圖庫的樣子」。

▲網友質疑北市海報抄襲新北市府。（圖／翻攝網路）

對此，北市社會局指出，陽明老人公寓是社會局委外單位，並跟文化大學合作，讓年輕人跟老人共居共學，此次宣傳是學生召募新的學生跟長輩共居，由學生提供活動海報，與學生了解後，發現確實為新北市府「當我們老在一起」海報圖片，並不是圖庫照片，雖然沒有營利、學生也沒有收錢，但考量有版權疑慮，第一時間發現時已迅速從網站下架，也已知會新北市府並致歉。





▲北市社會局海報。（圖／翻攝網路）

社會局解釋，海報有放上社會局官網公告，以及文化大學校內招生宣傳使用，當時社會局沒有別去查，將來會問清楚圖片來源，這部分加強把關，也會與學生溝通智財權問題。