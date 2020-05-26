快訊／超猛降雨來襲！「大雷雨」夜炸高屏　一張圖看豪雨熱區

▲高屏「大雷雨」來襲，全台12縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局26日深夜10時12分針對高雄、屏東2縣市發布「大雷雨即時訊息」，將持續至10時45分，受旺盛對流發展影響，劇烈降雨伴隨雷擊，並可能出現較強陣風或冰雹，低窪地區慎防淹水。10時30並針對新竹以南12縣市發布「大雨特報」，晚間至27日將有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報：竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏。

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氣象局預報，26日晚到27日（周三）鋒面接近影響，中南部地區已出現短暫陣雨跟雷雨，深夜至清晨北台灣及東北部也會出現短暫陣雨或雷雨，並且有局部大雨或豪雨可能，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，降雨空檔時間不長且整體天氣狀況不佳，提醒民眾，出門都需攜帶雨具。

氣溫方面，由於此波鋒面最主要影響時間是27日，白天各地雲量較多使得各地高溫略降，約26至30度，下半天後降雨狀況稍微緩和，但直到結束都還在影響範圍內，天氣仍不穩定。

▲26日晚至28日全台有雨，北台灣、東北部將出現局部豪雨。



氣象局指出，上周滯留鋒面、西南氣流的震撼教育之後，歷經3天左右的喘息，26日入夜起又將迎來另一波鋒面的洗禮，慶幸的是這波鋒面移動速度較快，雨量上也沒有上週來的多，不過因連日降雨山區含水量已高，前往山區活動仍請注意。

氣象局預估26日晚間至28日（周四）受鋒面影響，全台普遍有短暫陣雨或雷雨發生，尤其27日上半天及28日午後，有局部大雨或豪雨發生的機率，29日至6月2日（下周二）鋒面遠離，另一較不穩定的低壓區位於長江流域，台灣附近吹著西南風，各地大多晴朗炎熱，午後山區、近山區及西南風下風處有局部短暫雷陣雨，中南部地區清晨亦有局部短暫陣雨或雷雨。

天氣風險公司也觀測，深夜10時許北邊有鋒面、南邊有西南風帶來的對流，「今晚天氣也不太平靜。」提醒清晨出門時，西半部各地要留意又急又快的雷雨。預估入夜後偏南風增強，台灣海峽又將開始熱鬧起來，隨著鋒面逐漸接近，各地雨勢會越晚越明顯。

天氣風險公司預估，27日鋒面將通過台灣，由北往南、全台可能都有短時間強降雨或雷雨，尤其中北部的沿海至平地一帶，鋒面過境時慎防瞬間大雨。下半天鋒面往南移動，北部降雨開始緩和，中南部雨勢變明顯。這道鋒面主要的結構在28日就會往東離去，不會滯留太久，但台灣還是位在南北風交會的位置，本周天氣都會不太穩定，各地山區也都容易有午後雷陣雨，到了29日（周五）西南風又開始增強，午後雷雨會更為旺盛。

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