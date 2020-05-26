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侯友宜下令強力稽查幼稚園車消防設備　不讓28年前悲劇重演

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▲新北市長侯友宜視察移工宿舍防疫。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

目前新北市公私立幼兒園核備在案的幼童專用車共計529輛，依據幼兒教育及照顧法及相關法規建立「人員管控」、「車輛列管」、「強力稽查」三項管理機制。市長侯友宜26日在道安會議指示，請教育局依精進作為針對高風險園所強力稽查，另與警察局合力落實未核備車輛稽查，並將多次重大違規者予以重罰。

侯友宜下令教育局稽查小組，每週3到4次動態稽查，加強查核幼童專用車之消防安全設備及保養檢修紀錄，不讓28年前健康幼稚園的悲劇重演。

其中，「人員管控」部分，以審查人員任用資格、人員專業知能精進兩個方式進行各園幼童車司機管控，除確認駕駛資格外，另每年針對隨車人員及司機，強制參加安全教育研習。

「車輛列管」部分，核備各園幼童專用車，並進行車齡管理，即將逾10年之車輛事先提醒幼兒園汰換，逾期者主動註銷牌照，並配合教育部計畫補助鼓勵幼兒園汰舊換新及購置合格車輛接送幼兒。未來將持續透過「強力稽查」，以常態性及專案性方式為幼童專用車安全把關。

民國81年的健康幼稚園火燒車事件，因為遊覽車老舊電源短路，引燃車上瓦斯並引發爆炸，共23人不幸葬身火窟，其中一名男童就是侯友宜獨子。

當時，乘客發現車輛起火後，車內滅火器已過期3之久無法使用，且經營者為增加載客數，指示司機至汽車座椅廠非法更換及加裝座椅，安全門把手也因年久失修，致反鎖卡住而無法打開。司機將噴漆、液態瓦斯等易燃物直接放置於座椅下，導致遊覽車電線走火後增加火勢。

這起令人痛心的悲劇，起因全是車輛老舊又疏於安檢，因此，侯友宜使出鐵腕探長風格，針對幼童接送車輛安全督導機制，除了每週安排3至4次動態稽查，開學初或學期末辦理擴大聯合稽查，並與警察局跨局合作，首創以科技掌握違規車輛行駛軌跡，分析違規熱點，且重大違規者重罰，絕不寬貸。

侯友宜責成教育局不定期到園訪視，加強查核幼童專用車之消防安全設備及保養檢修紀錄等，以維護幼童乘車安全。教育局表示，自109年1月1日至109年4月30日止，共計稽查214次。

教育局表示，其中查獲10輛違規，違規樣態為幼童車違規載送7歲以上學童及使用未經核備車輛為主，教育局皆依法裁罰，要求幼兒園限期改善，並擇期辦理複查，家長亦可從本市幼兒教育資源網查詢違規名單，檢視孩子所乘坐之車輛是否有違規情事，共同維護幼童乘車安全。

▲林靖娟。（圖／翻攝自「靖娟兒童安全文教基金會」）

▲林靖娟。（圖／翻攝自「靖娟兒童安全文教基金會」）

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