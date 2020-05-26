敦睦染疫四波人傳人　國防部最快下週公布88官兵訪談報告

▲國防部報告「海軍敦睦支隊遠訓染疫調查」進度。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心26日公布敦睦艦隊抗體檢驗結果，共發現36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例，以及8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員，該艦已有四波人傳人疫情，確定病例中最早發病日為抵達帛琉之前，感染源尚不明。國防部下午召開臨時記者會，國防部表示，目前疫調訪談還在進行當中，屆時報告完成一定會主動向大家說明。

中央流行疫情指揮中心26日公布敦睦艦隊抗體檢驗結果，共發現36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例，以及8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員，該艦已有四波人傳人疫情。

指揮中心表示，確定病例中最早發病日為抵達帛琉之前，且感染源不明，顯示3月當時國內有零星社區感染個案，然而經密切監測與追蹤，本起群聚事件並未造成帛琉及台灣社區次波傳染。

對此，國防部26日下午5時召開臨時記者會，針對「海軍敦睦支隊遠訓染疫調查」進度進行說明。國防部副部長張哲平表示，目前疫調結果已經確認，後續因應疫情發展，國防部將依照指揮中心的指引修正，持續做滾動式的檢討與精進作為，以充實調查報告，未來只要調查報告確認，一定會第一時間向社會大眾說明。

國防部總督察長室總督察長黃國明表示，國防部原計畫約談61人，但經過第一波約談後發現，有很多問題必須進一步釐清，因此最後決定約談88人，預計本週會約談完畢，約談對象則包括參加演習的官兵、學生、幹部、艦指部、海軍司令部、國防部等相關人員，希望透過公平公正的方式找到真正的原因。

黃國明說明，登艦後的資料蒐整全程錄影存證，目前蒐整了25類、40項、3400多項物證，「事證都已經蒐整完畢」，後續還需經過人員約談的交叉比對，訪談預計本週完成，下階段將進入互相勾稽的階段。

張哲平表示，有關外界好奇的懲處部分，國防部一定會按照調查結果約違失情節，同步考量是否成功達成任務，「依照現在調查的結果顯示，沒有什麼了不起的錯誤」，經過疫情指揮中心追蹤，也沒有造成帛琉與台灣等地的社區感染，目前許多標準作業程序、精進面向都已經開始啟動，希望藉由這次的經驗，夠在未來的防疫作為更加落實、緊密以及滴水不漏。

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