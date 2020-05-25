船長下水作業疑嗆水缺氧　海巡緊急送醫搶救恢復意識

▲海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所海巡、消防人員將田姓船長緊急送醫治療 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球鄉田姓船長25日早上在杉漁港作業，因舷外機故障，以閉氣方式下水排除，作業結束上船後，不久便出現疑似嗆水缺氧現象，船上船員緊急開進港找海巡人員協助，經緊急送醫治療，已恢復意識。

▲▼海巡、消防人員將船長固定送醫。

海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所於今天上午11時30分，接獲進港船員報案表示，田姓船船長於杉福外海作業時，因舷外機故障，以閉氣方式下水排除，作業結束上船後，不久便出現疑似嗆水缺氧症狀，隨即返港求救。

海巡人員立即派遣人員抵達現場處置，並聯繫屏東縣政府消防局琉球分隊救護車協處；船筏一靠岸，海巡及消防人員立即上船救援，當時40歲田姓船長仍有呼吸及心跳，但對醫護人員的叫喚無反應，並發出微弱低吼聲。

海巡及消防人員將船長固定於長背板後，協力將其送往琉球衛生所搶救，經琉球衛生所急診醫生表示田姓船長仍須後送至本島持續施救，隨即由救護船慈航輪將其後送至屏東縣署立醫院治療，經搶救後已恢復意識。

南部分署第五岸巡隊表示，籲請民眾於海上、港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡『118』服務專線，海巡署將立即派員提供服務。

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