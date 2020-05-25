「有批稻穀好便宜」陌生男來電　屏東老農170萬積蓄險遭騙

▲屏東縣內埔警分局員警會同農會人員聯手阻止鍾姓老農被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉鍾姓老翁，接獲騙徒指「有批稻穀好便宜」，可以低價購買農作物轉手賺取價差，讓他深信不疑，幸農會人員及內埔警方及時勸阻，才未被騙走170萬積蓄。





內埔警分局內埔派出所長黃明宏及警員李嘉祥日前接獲農會通報，指84歲的鍾姓老農至農會稱欲提領現金存款170萬元投資稻穀農作物，內埔農會信用部主任李育珍直覺有異，且老農遲不肯透露金錢用途，便通知警方到場協助。

黃所長接到通知趕赴農會；李主任告知警方，鍾姓老農拿著匯款單到櫃檯，行員驚見匯款金額高達上百萬元，便關心用途，然老農並未理會回覆，行員擔心渠受騙遂請求派出所協助。

一開始，老農遲遲不願向黃所長透露領款用途，他即向老農說明各種詐騙手法與案例，這才突破他的心防，向警方說到，前幾天接到一通陌生來電，電話中男子佯稱「有批稻穀好便宜」，可以低價購買農作物轉手賺取價差，他聽聞深信不疑，遂按照電話指示前來內埔農會，先由存款中領取170萬元，警方告訴老農這是詐騙集團慣用手法，這才讓老農驚醒，並感激警方及農會的幫忙，保住辛苦攢下的血汗錢。

分局長蔡耀順表示，黃所長能利用案例教育及不斷耐心勸說，成功保住老農畢生積蓄，防阻詐騙案發生，執勤技巧值得同仁學習，也呼籲大眾，詐騙手法層出不窮，民眾如接到此類電話，切記防詐三要「冷靜、查證、報案」，並配合警方逮捕犯嫌，共同打擊犯罪，確保財產安全。

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