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從小被叮到大　青農許凱翔養蜂：現在被叮是一種快樂的享受

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▲屏東縣新園鄉青農許凱翔喜歡山林養蜂生活 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣新園鄉青農許凱翔（左）喜歡山林養蜂生活，右是農糬署南區分署長姚志旺。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉青農許凱翔退伍後即留在農村幫父母親種苦瓜、水稻，尤其是養蜂事業，到他接手已經是第3代，經常到山林尋找蜜源，遠達花蓮、嘉義山區，有時待在山林間2-3天，雖然過的是放牧生活，生活不方便，但他卻樂在其中。

28歲的許凱翔養蜂已近4年；他說，從小就跟隨長輩種田，尤其是養蜂，幾乎是從小被叮到大，到現在還會被叮，但小時候被叮跟現在被叮感覺不同，小時候被叮痛到掉眼淚，現在被叮是一種快樂的享受。

許凱翔說，4年來蜂箱數由200座增加到300座，養蜂範圍從南部跨足到東部等地，依各種植物花期而移動，最近集中在台東安朔一帶，以烏桕樹、麻六甲合歡樹等為蜜源植物，俗稱「百花蜜」；龍眼花則在台南東山、白河一帶最多，雖然今年龍眼花開得不理想，但比去年好很多，養蜂協會恢復蜂蜜比賽。

第一次參加蜂蜜比賽就得到頭等獎的許凱翔，自認還有進步空間，所以經常向養蜂界的前輩請益，如何尋找更適合的蜜源，對一些體態較弱勢的蜜蜂帶回自家附近的果園，施以糖粉補充體力。

他的蜂蜜以自產自銷為主，當有人食用過他的蜂蜜後，對他稱讚時，也讓他信心增加。 他說，蜂蜜是最健康最營養的天然食材，經常食用對身體健康幫助很大，「為了讓消費者吃好蜜，多被蜜蜂叮幾下也沒關係」。

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