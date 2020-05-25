陸人大常委工作報告 　栗戰書：反對、遏制台獨分裂勢力

▲大陸十三屆全國人大三次會議第二次全體會議。（圖／翻攝 人民網）

記者任以芳／北京報導

大陸十三屆全國人大三次會議第二次全體會議今（25日）在北京舉行，由人大常務委員會委員長栗戰書主持工作報告，關於涉台部分指出「堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則，堅決反對和遏制台獨分裂勢力，在九二共識基礎上推動兩岸關係和平發展。」

涉及港澳部分，栗戰書表示，堅持依法治港治澳,維護憲法和基本法確定的憲制秩序，完善全國人大常委會對基本法的解釋制度,從國家層面建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。

回顧大陸十三屆全國人大二次會議以來的主要工作，針對台海部分，栗戰書說，為配合和促進全面深化改革,確保重大改革於法有據.外商投資法通過後，一攬子修改建築法、消防法、電子簽名法、城鄉規劃法、車船稅法、商標法、反不正當競爭法、行政許可法，完成相關法律的銜接，修改台灣同胞投資保護法,確保改革成果同步惠及台灣同胞。

▲大陸人大常務委員會委員長栗戰書。（圖／翻攝Youtube:CCTV Video News Agency）

談到港版國安法草案，栗戰書表示，貫徹黨的十九屆四中全會精神，常委會聽取審議了國務院關於香港特別行政區維護國家安全情況的報告，根據憲法和香港基本法的有關規定,研究擬訂並審議了«全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)»，決定提請本次大會審議。

栗戰書強調，這是新形勢下堅持和完善一國兩制制度體系、堅持依法治港、維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序的重大舉措，符合包括香港同胞在內的全體中國人民的根本利益。相信經過代表們的共同努力，一定能夠順利完成這一重要立法任務，為維護國家主權、安全、發展利益，確保香港長期繁榮穩定。