「港版國安法」Q＆A　香港人為何擔憂？台灣會怎麼做？

▲北京提出「港版國安法」，香港民眾上街抗議。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸5月21日宣布將在兩會期間審議「港版國安法」草案，針對「分裂國家」「顛覆國家政權」「組織實施恐怖活動」以及「外國和境外勢力干預香港事務活動」進行立法。消息發布後，隨即引起英美等國反彈，並有大批香港民眾上街抗議，擔憂法案實施後，香港的高度自治、言論自由、司法獨立，以及經濟發展等都將受影響。

▼大陸在兩會期間提出「港版國安法」。



「港版國安法」的內容為何？

大陸在會議上提出的草案全名為《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，內容共有七項條文：

第一條，闡明國家堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針；強調採取必要措施建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

第二條，闡明國家堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港特別行政區事務，採取必要措施予以反制。

第三條，明確規定維護國家主權、統一和領土完整是香港特別行政區的憲制責任；強調香港特別行政區應當盡早完成香港基本法規定的維護國家安全立法，香港特別行政區行政機關、立法機關、司法機關應當依據有關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為。

第四條，明確規定香港特別行政區應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制；中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構，依法履行維護國家安全相關職責。

第五條，明確規定香港特別行政區行政長官應當就香港特別行政區履行維護國家安全職責、開展國家安全推廣教育、依法禁止危害國家安全的行為等情況，定期向中央人民政府提交報告。

第六條，明確全國人大常委會相關立法的憲制含義，包括三層含義︰一是授權全國人大常委會就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制制定相關法律，全國人大常委會將據此行使授權立法職權；二是明確全國人大常委會相關法律的任務是，切實防範、制止和懲治發生在香港特別行政區內的任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動；三是明確全國人大常委會相關法律在香港特別行政區實施的方式，即全國人大常委會決定將相關法律列入香港基本法附件三，由香港特別行政區在當地公布實施。

第七條，明確本決定的施行時間，即自公布之日起施行。

▼大陸國家主席習近平。



大陸為何提出「港版國安法」？

大陸全國人大常委會副委員長王晨5月22日表示，香港2019年發生「修例風波」以來，反中亂港勢力公然鼓吹「港獨、自決、公投」等主張，從事破壞國家統一、分裂國家的活動，一些外國和境外勢力公然干預香港事務，通過立法、行政、非政府組織等多種方式進行插手和搗亂，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重損害法治，嚴重危害國家主權、安全、發展利益。

王晨指出，香港回歸20多年來，由於反中亂港勢力和外部敵對勢力的極力阻撓、干擾，香港基本法23條立法一直沒有完成，並被一些別有用心的人嚴重污名化、妖魔化，完成立法實際上已經很困難，因此必須採取有力措施依法予以防範、制止和懲治，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。

▼港人上街抗議，警方在街頭待命。



港人對「港版國安法」有何擔憂？

中央政府可在港設立「國安機構」：

草案第四條提到「中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構，依法履行維護國家安全相關職責。」有港人擔憂，所謂的「機構」成立後，將引入來自中央的執法人員，進行超出香港法律規範及監管的調查、執法，甚至審判。

言論自由受影響：

有港人擔憂，法案實施後，公開、私下，或在網路上發表不滿政府的言論，就會被視為「違反國安」遭到法辦。

國際組織難介入：

反修例風波期間，許多國際人權組織來到香港觀察，有港人擔憂，法案實施後，這些國際人權組織將被視為「境外勢力」，未來香港若發生人權爭議，國際將難以關切及提供協助。

經濟受衝擊：

中央人大繞過香港立法會立法，損及香港自治地位，有港人擔憂，美國可能取消承認香港「獨立關稅區」的地位，不再提供香港特殊經貿待遇，甚至對香港禁運敏感科技產品，未來各國若也跟進，將對香港經濟造成重大衝擊。

大陸如何回應各界擔憂？



大陸外交部長王毅5月24日在兩會外長記者會上表示，「港版國安法」針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益。

王毅還說，大家對香港的未來，應更加充滿信心，而不必過於擔心，決定通過之後，將啟動立法程序，這將使香港有更加完備的法律體系、更加穩定的社會秩序、更加良好的法治和營商環境，有利於維護「一國兩制」的基本方針，有利於維護香港的金融、貿易和航運中心地位，「相信所有希望香港長治久安、『一國兩制』行穩致遠的各界朋友們都會對此予以理解和支持。」

▼美國總統川普。

國際對「港版國安法」的態度為何？

美國：

美國總統川普日前表示，若「港版國安法」成真，美國將作出強烈回應。白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）也進一步指出，若香港被全面接管，就無法保持高度自治，美國將對中國大陸施加制裁。香港被認定失去自制的話，美國還可能取消承認香港「獨立關稅區」的地位。

英國：

英國政府提出「英加澳聯合聲明」，表示三國高度關注香港國安法，強調《中英聯合聲明》具法律約束力，使香港擁有高度自治權，香港法律必須保障人身、集會、結社等自由與權利。聲明也指出，若在香港人民、立法機關、司法機關未直接參與的情況下，代表香港制定國安法，將會破壞一國兩制。

▼總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

「港版國安法」對台灣的影響為何？

總統蔡英文24日晚間在臉書發文表示，依據《港澳關係條例》第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，台方希望香港情勢不致走到這一步，也將密切關注後續發展，適時進行必要的應變措施。

蔡英文還說，在協助受到壓迫的香港人民方面，港澳條例已有相關的規範，過去這段期間，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援，並會在既有的基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。

蔡英文提到的「可停止適用《港澳條例》一部或全部」，最直接的影響就是港人來台的出入境管制，以及港人在台的居留措施，且若改適用《兩岸條例》，那港人將被視為「陸人」，港資也會被視為「陸資」，規範上一定會相較嚴格。

▼「銅鑼灣書店」老闆林榮基擔憂《港澳條例》若停止適用，港人將難以來台。（圖／記者李毓康攝）