白河分局偵查隊隊長記堂源　獲選全國第56屆模範警察

▲台南市警白河分局偵查隊隊長記堂源，在打擊犯罪崗位上奮鬥了30年，表現亮眼卓著，榮獲第56屆全國模範警察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

榮獲第56屆全國模範警察的台南市警白河分局偵查隊隊長記堂源，在打擊犯罪崗位上奮鬥了30年，今年在模範警察甄選中，經過警政署甄審小組嚴格評審，脫穎而出實屬不易，消息傳回後同仁都與有榮焉。

記堂源隊長自1989年從台灣警察專科學校專6期畢業後，曾分別派任警政署公路警察局擔任警員及小隊長，後來持續進修榮陞嘉義縣布袋分局、前台南縣警察局新營分局巡官、所長等職務。2017年5月8日調任白河分局偵查隊長迄今，從警到現在服務30年、考績年年均列甲等，深獲各級長官肯定。

特別值得一提，2019年12月14日記堂源隊長率員至高雄市，圍捕當時震驚全國的後壁區國民黨部爆裂物炸彈客，從12月12日案發之初之現場指揮封鎖、證物勘察採驗，並為穩定社會安定秩序，避免大眾恐慌，在不違反偵查不公開之原則下，適當新聞發布說明。接續率領員警展開刑案偵查追捕，徹夜未眠的率員南下埋伏搜捕犯嫌，從對峙過程的親情喊話、心理突破、強力攻堅，最後在無任何民眾傷亡下，圓滿將犯嫌緝捕到案，並起獲大量的爆裂物半成品，防止一場重大危害，並使得去年總統、立委選舉圓滿順利進行。

在同仁眼中的記隊長對工作總抱持盡心盡力的態度，盡忠職守，保持只要有一絲證據就有偵破的可能，因此屢屢破獲大案，2019年內迅速破獲毒品案件13件、緝捕詐欺車手11人到案、查獲非法改造槍彈6案，期間更偵破大小各類刑案不勝枚舉、績效卓著。

記堂源隊長表示，回想從警的30年，雖面對高壓及危險，卻也不曾萌生退縮的念頭，其太太背後全力的支持，是他得以全心全力投入警察工作，現在自己的孩子從事警察工作，父子一起同心捍衛社會治安。

記堂源的敬業精神、對刑案偵查的敏銳度、對警察工作的熱忱，當選全國模範警察實在是實至名歸，也是對他30年來的辛勞付出，致上最高敬意！

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