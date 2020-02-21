屏東縣警察志工大隊　溫馨慰問屏東警分局志工夥伴辛勞

▲屏東縣警察志工大隊長郭亮文率領重要幹部，慰問辛勞一年的屏東分局警察志工隊員並致贈慰問品 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警察志工大隊長郭亮文於20日上午11時率領重要幹部，慰問辛勞一年的屏東分局警察志工隊員並致贈慰問品，由屏東警分局分局長楊効宜及志工中隊長饒怡君等團隊代表接受，現場洋溢溫馨氣氛。

▲▼郭亮文大隊長率幹部慰問屏東警分局志工。

屏東警分局警察志工分布在每個派出所，幫助警察同仁提供民眾更優質的服務，志工大隊長郭亮文鑑於每位志工平日的辛勞付出，特別到該分局慰勉警察志工參與辛勞，並期勉志工團隊發揮親切熱情的軟實力，協助警察單位服務市民百姓。

屏東警方表示，志工過去一直作為警察的後盾與無形的推手，推動預防犯罪宣導運用警察志工，深入社區里鄰辦理社區防竊諮詢等活動，增進民眾與警察接觸機會，進而提升對警察維護治安之信賴與滿意度。

該分局將持續積極運用志工，以志工柔性的服務態度，加強慰問、關懷被害人，並充分運用志工人力資源，藉由志工之宣導訪視與客觀熱心的服務立場，期能有效縮短警民距離，增進彼此情誼交流，以達共同防禦社區安全之目標，達到提升警察形象與淨化社會治安維護目的。

►shopping.ettoday.net/pages/茶樹精油乾洗手組