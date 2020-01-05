媒體爆查水表還說「上面交辦請原諒」　刑事局駁斥：絕非事實

▲遭網友惡改wkii資料，立委蔡易餘自製澄清圖文、並對惡意竄改資料網友提告。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

民進黨嘉義縣現任立委蔡易餘去年12月9日在臉書粉專秀出自己維基百科資訊遭竄改，有心人將他配偶欄編輯成楊蕙如，蔡易餘發現後立即向嘉義縣警察局提出妨害名譽及違反選罷法告訴。蔡並在自己臉書粉專上澄清：「近期許多好友傳訊告知我，有心人士正在造謠散播完全不是事實的圖卡」，還自製澄清圖卡上傳臉書，希望支持者幫忙廣傳。



蔡易餘並提出呼籲：「各位好朋友，如果你發現有人繼續轉傳這張抹黑圖卡，請截圖傳訊給我們，針對轉傳者，我們將提出告訴，和韓粉奮戰已久的王瑞德告訴我，這個謠言完全不實，有百分之百信心會勝訴。」

蔡易餘還幽默表示：「我一定會勝訴，我勝訴後的所得，將免費請大家吃雞排，大家傳給我的截圖越多，免費的雞排也越多。」嘉義縣警局調查後，找到這名惡搞蔡易餘wiki的網友並移送嘉義地檢署偵辦。





▲遭影射查水表，刑事局偵九大隊隊長邱承迪出面說明。（圖／記者張君豪翻攝）

另外總統大選將屆謠言滿天飛，連刑事局隊長依法受理報案進行調查，都被媒體報導成「上面交辦」，5日刑事局也大動作召開記者會澄清，指出日前接獲網路謠傳情資「柯建銘的叔叔給蔡英文的一封信」，柯早在2018年7月就對外正式澄清，該信冒用其往生叔叔名義散播假訊息，未料選前又有媒體報導，未經查證明顯報導錯誤。

刑事局偵九大隊2019年7月間接獲柯建銘正式報案，指控臉書林姓網友等人涉嫌偽造文書及妨害名譽等案，經具名正式提出告訴，刑事局依法進行偵查，並通知相關人士到場說明後，移送檢方偵辦。

偵九大隊指出：相關程序均依刑事訴訟法依法辦理。媒體卻報導「偵九隊長說是上面交辦請原諒」，承辦本案的偵九大隊隊長邱承迪5日受訪表示，絕無向民眾發表上述言論。邱承迪指出：「報載警方係接獲上級指示，違法濫行追訴，絕非事實」，警方也呼籲媒體、民眾傳播報導訊息請查證，以免散佈不實言論觸法。

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