　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

媒體爆查水表還說「上面交辦請原諒」　刑事局駁斥：絕非事實

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲遭影射查水表，刑事局偵九大隊隊長邱承迪出面說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲遭網友惡改wkii資料，立委蔡易餘自製澄清圖文、並對惡意竄改資料網友提告。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

民進黨嘉義縣現任立委蔡易餘去年12月9日在臉書粉專秀出自己維基百科資訊遭竄改，有心人將他配偶欄編輯成楊蕙如，蔡易餘發現後立即向嘉義縣警察局提出妨害名譽及違反選罷法告訴。蔡並在自己臉書粉專上澄清：「近期許多好友傳訊告知我，有心人士正在造謠散播完全不是事實的圖卡」，還自製澄清圖卡上傳臉書，希望支持者幫忙廣傳。

蔡易餘並提出呼籲：「各位好朋友，如果你發現有人繼續轉傳這張抹黑圖卡，請截圖傳訊給我們，針對轉傳者，我們將提出告訴，和韓粉奮戰已久的王瑞德告訴我，這個謠言完全不實，有百分之百信心會勝訴。」

蔡易餘還幽默表示：「我一定會勝訴，我勝訴後的所得，將免費請大家吃雞排，大家傳給我的截圖越多，免費的雞排也越多。」嘉義縣警局調查後，找到這名惡搞蔡易餘wiki的網友並移送嘉義地檢署偵辦。

▲遭影射查水表，刑事局偵九大隊隊長邱承迪出面說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲遭影射查水表，刑事局偵九大隊隊長邱承迪出面說明。（圖／記者張君豪翻攝）

另外總統大選將屆謠言滿天飛，連刑事局隊長依法受理報案進行調查，都被媒體報導成「上面交辦」，5日刑事局也大動作召開記者會澄清，指出日前接獲網路謠傳情資「柯建銘的叔叔給蔡英文的一封信」，柯早在2018年7月就對外正式澄清，該信冒用其往生叔叔名義散播假訊息，未料選前又有媒體報導，未經查證明顯報導錯誤。

刑事局偵九大隊2019年7月間接獲柯建銘正式報案，指控臉書林姓網友等人涉嫌偽造文書及妨害名譽等案，經具名正式提出告訴，刑事局依法進行偵查，並通知相關人士到場說明後，移送檢方偵辦。

偵九大隊指出：相關程序均依刑事訴訟法依法辦理。媒體卻報導「偵九隊長說是上面交辦請原諒」，承辦本案的偵九大隊隊長邱承迪5日受訪表示，絕無向民眾發表上述言論。邱承迪指出：「報載警方係接獲上級指示，違法濫行追訴，絕非事實」，警方也呼籲媒體、民眾傳播報導訊息請查證，以免散佈不實言論觸法。

【其他新聞】

 ► 毛骨悚然！東區女凌晨3點穿睡衣赤腳坐電梯　「跨過150cm圍牆」墜樓亡

►快訊／汐止遊覽車轉彎撞倒行人　少女左臂慘壓輪下血肉模糊送醫

►台北「最高檔」龍亨酒店遭10煞砸店　滅火器大廳狂噴...小丁薄紗變掃地妹

►率小弟圍徐乃麟公司嗆「下次到你家！」　萬華華西街幫老大楊仔被捕

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
今年過年會冷嗎？最新溫度趨勢預測出爐　專家曝「低溫機率」
她嘆「台灣女生」總被阻止吃冰　網曝美國友人實測：不吃真的比較
吳宗憲「公開節目名 」點名製作單位連犯2大忌！錄影當場發火：
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偷1千元藍芽喇叭！見娃娃機「沒有鎖」超興奮…男被台主抓包下場慘

深夜揮鐮刀咆哮！　台東失業男酒後失控被法辦

高雄婦掉錢包少5000元　監視器追查賓士女疑「侵佔」

媒體爆查水表還說「上面交辦請原諒」　刑事局駁斥：絕非事實

摩鐵性侵大8歲前女友　渣男索8萬逼她買斷嘿咻影片

醉男對警動粗辱罵出庭裝傻　一句「殺警察」露餡判拘45天

網友嗆韓國瑜「屎魚嘴」想丟炸彈遭送辦　警秀數據駁斥：絕無辦藍不辦綠

快訊／福和橋釣客突聞聲響…抬頭見男墜橋漂河面！警消拉上岸　命危搶救中

影／撞擊瞬間曝光！國道貨車追撞自小客「母死子重傷」　肇事駕駛：尾燈暗又開慢

「硬皮鯊」北宜公路右彎失控　撞對向BMW再撞護欄…車體毀損人沒事

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

蔡英文替沈一鳴等8殉職將士點燈 家屬悲傷痛哭...她不捨獻上擁抱

可愛蔡依林上線！　甜喊台下「腦公」：要來一片吐司嗎？

小資族必學！基酒+易入手副材料　調酒師教你自製高CP「居家調酒」

偷1千元藍芽喇叭！見娃娃機「沒有鎖」超興奮…男被台主抓包下場慘

深夜揮鐮刀咆哮！　台東失業男酒後失控被法辦

高雄婦掉錢包少5000元　監視器追查賓士女疑「侵佔」

媒體爆查水表還說「上面交辦請原諒」　刑事局駁斥：絕非事實

摩鐵性侵大8歲前女友　渣男索8萬逼她買斷嘿咻影片

醉男對警動粗辱罵出庭裝傻　一句「殺警察」露餡判拘45天

網友嗆韓國瑜「屎魚嘴」想丟炸彈遭送辦　警秀數據駁斥：絕無辦藍不辦綠

快訊／福和橋釣客突聞聲響…抬頭見男墜橋漂河面！警消拉上岸　命危搶救中

影／撞擊瞬間曝光！國道貨車追撞自小客「母死子重傷」　肇事駕駛：尾燈暗又開慢

「硬皮鯊」北宜公路右彎失控　撞對向BMW再撞護欄…車體毀損人沒事

偷1千元藍芽喇叭！見娃娃機「沒有鎖」超興奮…男被台主抓包下場慘

中職／味全6日展開春訓　張建銘談約進入最終階段

鄭麗君陪市場拜票　鄭朝方「一句話」讓她瞪大眼

想起家鄉愛犬！西班牙男到動物之家「照顧浪浪」　紓解思念之情

自行車直接停在房裡！日本和歌山新開單車旅館「Key1」　住一晚840元

北花客運、火車大PK！一張圖看懂票價、行車時間　台鐵假日運量估掉2%

把妹神車奧迪又有新功能　「Audi connect」讓你輕鬆擄獲女伴芳心

郭碧婷35歲依舊仙氣逼人　維持少女肌、纖細身材全靠凍齡4招

朱立倫陪宋瑋莉七堵市場掃街籲團結　「分散選票，就是便宜了民進黨」

王小姐風波後首現輔選　李佳芬燦笑：我們挺好的，沒事

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

社會熱門新聞

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

國3車禍　貨車撞轎車一死一重傷

蘆洲薑母鴨30人大亂鬥！網看影片笑翻

撞擊瞬間曝光！國道車禍母死子重傷

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

快訊／台北內湖驚傳火警！警消入內救4人

韓台南大造勢！不明空拍機遭警「擊落」

八大兩年存5百萬　她下面永遠發炎

兒拒付中風媽1.2萬扶養費：只見過1、2次

她還不出錢…摩鐵陪睡人夫3回抵10萬

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

八里兄弟爭產　亡父棺前大吵揮刀

想多賺點奶粉錢…美女人妻挺「胸猛上圍」在賭場發牌

純情男交提款卡　慘遭女友領光

更多熱門

相關新聞

查水表「辦藍不辦綠」？刑事局秀數據駁斥

查水表「辦藍不辦綠」？刑事局秀數據駁斥

總統大選即將來臨，針對部分媒體指責警方查假消息「辦藍不辦綠」，刑事局5日特地大動作澄清，特地公佈一名黃姓網友日前在臉書留言恐嚇國民黨總統候選人韓國瑜：「噁，看到這張屎魚嘴，真想丟炸彈」，遭高雄市警方以為恐嚇危害候選人罪名移送法辦。

媒體疑警打假辦藍不辦綠　刑事局澄清

媒體疑警打假辦藍不辦綠　刑事局澄清

挺韓民眾遭查水表　韓國瑜陣營回應

挺韓民眾遭查水表　韓國瑜陣營回應

79歲嬤接到電話　1900萬元慘被詐

79歲嬤接到電話　1900萬元慘被詐

國民黨爆：民眾遭NCC約談問「你是韓粉嗎？」

國民黨爆：民眾遭NCC約談問「你是韓粉嗎？」

關鍵字：

刑事局偵九大隊隊長查水表

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

駕駛喊「95加滿」丟下1000突開走　工讀生倒貼700元

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

MOMO公開戀愛首露面　微笑無發言！

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

TWICE金唱片表演都在飄移！MOMO摔倒敬業爬起

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

運動完別馬上洗澡！嬤竟右腦中風

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

大溝溪秘境變身「420坪花海勝地」

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

飛官開F-15突昏迷　11秒無人操作

日月潭爆異象！民憂地震前兆　農委會回應了

國3車禍　貨車撞轎車一死一重傷

更多

最夯影音

更多
蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」
跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面