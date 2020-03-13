　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東內埔警分局藏有「龍兄虎弟」　哥哥專抓詐騙、弟弟很會抓毒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣內埔警分局偵查隊楊才層（左）、楊士層是中弟檔，各負責不同業務 。（圖／記者陳崑福翻 攝）

▲屏東縣內埔警分局偵查隊楊才層（左）、楊士層是中弟檔，各負責不同業務 。（圖／記者陳崑福翻 攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局偵查隊員楊才層、楊士層，兩人是兄弟檔，一位對偵辦詐騙很內行，一位負責緝毒業務，兩人一起為地方治安努力。

楊士層是國立嘉義大學數學研究所畢業後，報考四等行政警察特考錄取，1月份到內埔警分局，派任該分局偵查隊，承辦緝毒業務。

目前治安工作之三大面向分為掃黑、緝毒及打詐工作，因此除了監視器調閱及行動蒐證能力的培養外，目前更重視的即為大數據之彙整及分析，該分局偵查隊長張程湧即欲借重楊員的數學長才，希望在目前緝毒工作上，能有一番作為。

而楊士層的胞兄楊才層3年前同報考四等行政警察特考錄取，現於該隊承辦打詐工作，對於打詐工作則是不斷的調閱金融機構帳戶資料及相關地點的監視畫面，除了活逮車手外，並希望溯源，一舉瓦解詐欺集團，避免民眾的財產一再受騙，3年來陸續偵辦多起詐騙集團，主要嫌犯均經檢察官聲押獲准。

楊士層表示，長兄如「師」，能跟哥哥在同一個單位，對於不懂的偵查技巧及刑事程序，能跟哥哥請教，比他人多了一份幸運外，勤餘在家亦可以互相研究案件，突破偵查瓶頸。

分局長蔡耀順表示，無心插柳柳成陰，將士層派任偵查隊後，始查促成一對「兄弟檔」同僚；隊長張張程湧表示，讓弟弟楊士層承辦緝毒業務，希望能與承辦打詐業務的哥哥楊才層，兩人良性競爭，各自擁有一片天。

►茶樹精油乾洗手組

ET快訊
蘋果新iPhone售價出爐　官網將直接上架
苗栗國中妹遭3打1「輪流甩巴掌」！施暴學生移送法辦
快訊／立院三讀紓困特別預算！600億經費「一毛未刪」
疫情全球燒！醫曝「第三次世界大戰」來了：台灣可能是最安全國家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

車停路邊意外遭撞　永康警追出肇事車主獲肯定感謝

院檢警三位一體防疫超前總動員　使用視訊會議軟體進行連線訊問

新冠肺炎為全球「大流行」　16日起宜縣府各機關出入口測體溫

雲林沿海風力發電計畫　村民聯合抗議「距村莊太近」

屏東內埔警分局藏有「龍兄虎弟」　哥哥專抓詐騙、弟弟很會抓毒

疫情緊繃！東南旅行社花蓮踩線　以行動支持國內旅遊

超前部署傳統市場防疫罩得住　黃偉哲視察虎尾寮市場分送洗手液

台南市永康大樓傳機車火警　10部機單車燒燬72人疏散

屏東里港果農陳昱辰種山超級「黑番茄」　色澤深黑很吸睛

提早3個月　屏東枋寮兄妹種出美味「紅龍」芒果上市囉！

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

致敬辛勞！醫師揪爸媽為同業送暖　「每天備百杯咖啡」前線人員：感動

口渴仙氣浪貓撒嬌求開水龍頭喝完秒變臉轉身離去：你是誰？

車停路邊意外遭撞　永康警追出肇事車主獲肯定感謝

院檢警三位一體防疫超前總動員　使用視訊會議軟體進行連線訊問

新冠肺炎為全球「大流行」　16日起宜縣府各機關出入口測體溫

雲林沿海風力發電計畫　村民聯合抗議「距村莊太近」

屏東內埔警分局藏有「龍兄虎弟」　哥哥專抓詐騙、弟弟很會抓毒

疫情緊繃！東南旅行社花蓮踩線　以行動支持國內旅遊

超前部署傳統市場防疫罩得住　黃偉哲視察虎尾寮市場分送洗手液

台南市永康大樓傳機車火警　10部機單車燒燬72人疏散

屏東里港果農陳昱辰種山超級「黑番茄」　色澤深黑很吸睛

提早3個月　屏東枋寮兄妹種出美味「紅龍」芒果上市囉！

車停路邊意外遭撞　永康警追出肇事車主獲肯定感謝

美股狂瀉中概股遭殃　女性電商蘑菇街大跌近30%

網傳「2020年消失的企業」名單條列137家　專家曝：非一日之寒

PTT爆紅網美祈錦鈅畢業了！　染回黑髮「清純學士照」曝光

福特「最Man越野車」Bronco間諜照曝光　經典美式小馬即將回歸

亮･珠寶／最大配對梨形哥倫比亞祖母綠現蹤　CINDY CHAO震撼歐洲藝術博覽會

受困義大利！英國醫師目睹疫區慘況籲「效法封鎖」：就像在打仗

麗豐-KY去年EPS 18.02元　董事會決議配發每股現金股利13元

《國土計畫法》表決　高嘉瑜「按錯鈴」跑票、林淑芬棄權

2男開賓士西濱競速！「時速104km」一路狂飆…他被逮喊：我還有阿嬤要照顧

地方熱門新聞

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

苗栗「3打1霸凌」國中妹！網肉搜　議員說話了

雙手噴酒精　她沒乾就揉眼…角膜缺損

快訊／台中送肉粽跨「3區」！議員證實：真的

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

孩子心臟病咳血轉院　心急父請求：讓救護車

台商隔離想逃　遭警上銬影片曝光

變裝大盜縣議員服務處也不放過

桃議員建議　敬老卡點數年底結清

8旬翁倒臥浴室24小時　警破門救援

抗疫紓困　桃園減免旅館業房屋稅　

新北愛心大平台新住民關懷計畫

提早3個月　枋寮「紅龍」芒果上市囉！

更多熱門

相關新聞

登山客攀登里龍山　1人被青竹絲咬傷

登山客攀登里龍山　1人被青竹絲咬傷

17名登山客12日相邀攀登屏東縣獅子里龍山，遲至約定時間仍未返回登山口且失去聯絡，向屏東縣消防局求助，消防人員10位救援人員及車輛上山搜尋，發現他們行蹤，由於都是長者，行動較緩，其中一人被青竹絲咬傷，聯絡醫院準備血清，送往急救，其他團員均平安。

果農陳昱辰種山超級「黑番茄」　色澤深黑很吸睛

果農陳昱辰種山超級「黑番茄」　色澤深黑很吸睛

提早3個月　枋寮「紅龍」芒果上市囉！

提早3個月　枋寮「紅龍」芒果上市囉！

戲逐綠蠵龜　小琉球浮潛客上岸就被逮

戲逐綠蠵龜　小琉球浮潛客上岸就被逮

阿嬤搭車迷途300公里遠佳冬　怎麼轉乘一頭霧水　

阿嬤搭車迷途300公里遠佳冬　怎麼轉乘一頭霧水　

關鍵字：

屏東內埔警分局偵查隊楊才層楊士層兄弟檔

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

巴西總統發言人確診　川普回應了

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

更／印度爆死亡首例！76歲翁死後確診

美女主播房業涵新聞稿一丟…跳起洗手舞！

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

全球大流行　譚德塞：各國不作為

患憂鬱症…被吳宗憲回「因為不知足」李明川發聲

加拿大總理杜魯道　宣布自我隔離

苗女學生遭霸凌　3打1輪流甩巴掌

BBC英文提問　超神手譯員背景曝光

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面