屏東內埔警分局藏有「龍兄虎弟」　哥哥專抓詐騙、弟弟很會抓毒

▲屏東縣內埔警分局偵查隊楊才層（左）、楊士層是中弟檔，各負責不同業務 。（圖／記者陳崑福翻 攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局偵查隊員楊才層、楊士層，兩人是兄弟檔，一位對偵辦詐騙很內行，一位負責緝毒業務，兩人一起為地方治安努力。

楊士層是國立嘉義大學數學研究所畢業後，報考四等行政警察特考錄取，1月份到內埔警分局，派任該分局偵查隊，承辦緝毒業務。

目前治安工作之三大面向分為掃黑、緝毒及打詐工作，因此除了監視器調閱及行動蒐證能力的培養外，目前更重視的即為大數據之彙整及分析，該分局偵查隊長張程湧即欲借重楊員的數學長才，希望在目前緝毒工作上，能有一番作為。

而楊士層的胞兄楊才層3年前同報考四等行政警察特考錄取，現於該隊承辦打詐工作，對於打詐工作則是不斷的調閱金融機構帳戶資料及相關地點的監視畫面，除了活逮車手外，並希望溯源，一舉瓦解詐欺集團，避免民眾的財產一再受騙，3年來陸續偵辦多起詐騙集團，主要嫌犯均經檢察官聲押獲准。

楊士層表示，長兄如「師」，能跟哥哥在同一個單位，對於不懂的偵查技巧及刑事程序，能跟哥哥請教，比他人多了一份幸運外，勤餘在家亦可以互相研究案件，突破偵查瓶頸。

分局長蔡耀順表示，無心插柳柳成陰，將士層派任偵查隊後，始查促成一對「兄弟檔」同僚；隊長張張程湧表示，讓弟弟楊士層承辦緝毒業務，希望能與承辦打詐業務的哥哥楊才層，兩人良性競爭，各自擁有一片天。

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