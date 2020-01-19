白河分局「健身房」 幫助員警健身「動次動」

▲白河警分局在3樓禮堂建置完成健身房一處，提供員警多元運動健身好去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提倡多元化運動，提升員警體能及健康，有效打擊犯罪、保護人民安全，白河警分局在3樓禮堂建置完成健身房一處，健身器材均由永康區裕茂工業公司董事長羅崑丁捐贈，有深蹲架、跑步機、飛輪、橢圓機、多功能重量訓練機、槓鈴及戰鬥繩等，媲美坊間健身房，提供員警多元運動健身好去處。

白河分局分局長朱信憲表示，由於分局員警平均年齡較高，日前亦發生同仁因心肌梗塞死亡、中風住院等等不幸案例，特別增設健身房一處，讓員警能利用空閒時間鍛鍊身體，運動紓壓，強健體魄，維持身心健康，以期能在執行各項勤務、打擊犯罪時派上用場，維護地方治安。警察因為工作繁忙，陪伴家人時間不多，本健身坊不僅提供同仁使用，在安全無虞情況下，亦歡迎分局同仁攜眷一同健身，利用健身運動增加家庭親子情感交流。

為使警察同仁對於健身器材安全使用有所認知，並特別外聘台南市創造力健身房陳冠佑教練，於建置期間至分局講授健身課程，教導員警如何正確使用健身器材，防止運動傷害，並實施運動器材間歇團練，加強同仁執勤安全，強化肌耐力、心肺功能訓練，以期提高員警逮捕人犯、抵抗歹徒攻擊之能力，建構完成後同仁使用踴躍，大幅提升及帶動健康運動風氣。