久鑫科技愛與關懷　捐贈白河警分局AED保障生命健康

▲久鑫科技公司陳章南董事長，捐贈2台AED（自動體外心臟電擊去顫器）給台南市警白河分局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內防爆燈具領導廠商久鑫科技公司陳章南董事長，13日捐贈2台AED（自動體外心臟電擊去顫器）給台南市警白河分局，透過救命機器的建置，讓白河分局員警與鄉親的生命健康有保障。

陳章南董事長與住白河區內角里之黃鈴蘭女士（協企企業有限公司總經理」是舊識，透過黃總經理牽線才得以促成此次的捐贈。黃玲蘭總經理代表該公司將AED送到白河警分局，受到分局員警熱情歡迎，希望藉由此次捐贈，發揮拋磚引玉的功效，喚起更多人關注健康的重要性。

陳章南先生有感於人生無常，且認為偏鄉及落後地區，需要多一點的溫暖與關懷，於是積極投入公益活動，除定期捐助家扶基金會、肝癌防治協會、至善基金會、蘋果日報慈善基金會以及嘉邑行善團等公益團體外，並陸續在台灣偏鄉地區共捐贈了37部救護車、303台AED，可謂善舉無數。

原本打算退休的陳董事長，於2011年以「久鑫科技股份有限公司」投入防爆LED燈具的設計、製造。久鑫科技在短短幾年內成為台灣防爆燈具的領導廠商，同時是大中華地區首家獲得歐美等相關認證的LED防爆燈具公司。並秉持「獲利、繳稅、做公益」的理念，期許藉由久鑫科技的經營獲利，幫助社會更多的人，同時期許能為台灣留下一個可以長久經營的公司及產業。

白河分局長朱信憲表示，2台AED將裝置於白河分局本部及內角派出所，為讓AED發揮必要時之成效，分局已聘請專業人士辦理AED及CPR 訓練課程，讓員警學會如何操作，期能在關鍵時刻對患者伸出援手，減少憾事發生，，也能感受到社會的關懷。