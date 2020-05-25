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13名神秘「台灣代表」現身人大　哽咽表達「統一的決心和信心」

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▲參與大陸兩會的「台灣省代表團」。（圖／翻攝自微博）

▲參與大陸兩會的「台灣省代表團」。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

大陸國務院總理李克強22日於全國人大發表政府工作報告，強調「反對台獨、促進統一」。13名「台籍人大代表」代表參加會議後，當日下午舉行全體會議審議政府工作報告，表達了對於促進祖國統一的決心和信心。

根據台胞之家官網，會議由「台灣省代表團」團長黃志賢主持，代表們一致認為，「政府工作報告彰顯了『以人民為中心』的發展思想，宣示了祖國大陸對台方針政策，號召我們團結廣大台灣同胞共同反對『台獨、促進統一』，誓言『我們一定能開創民族復興的美好未來』」。

▲台灣省代表團會議現場，團長黃志賢、陳雲英。（圖／翻攝自台胞之家官網，下同）

▲台灣省代表團會議現場。（圖／翻攝自台胞之家官網，下同）

據瞭解，本次台灣人大代表團團員包含，團長黃志賢、重慶台聯會長許沛（女）、江蘇台聯會長鄒振球、上海同濟大學教授張雄、上市公司人福醫藥集團創始人張曉東、陳軍（女，阿美族）、林毅夫之妻陳雲英（女）、林青（女）、海南台聯會長符之冠、福建台聯副會長梁志強、貴州台聯會長曾力群（女）、蔡培輝、河北醫科大學第二醫院腺體外科主任廖海鷹。其中只有陳雲英是在台灣出生。

鄒振球代表指出，這次會議都戴著口罩參會，是很難得的一次經歷，這代表抗擊疫情取得階段性勝利後，抓緊時間決定國家方方面面的大事，「今天在唱國歌的時候，我感慨萬千，喉嚨哽咽，尤其是唱到『中華民族到了最危險的時候』，我真的是非常非常感同身受」。

▲台灣省代表團會議現場，團長黃志賢、陳雲英。（圖／翻攝自台胞之家官網，下同）

▲鄒振球。

陳雲英表示，這次疫情對每個人都是考驗，再次確認每個人的「中國心」。如果確認了「中國心」，其實港、台的問題就不會像現在這麼複雜，現在的狀況是有外國勢力插手中國事務，他們亂了港、台同胞的「中國心」。那些在受到打壓還在堅持祖國統一的「中國心」是非常彌足珍貴的，要好好愛護。

許沛代表講到，總理的報告是有深度、有溫度、有氣度的報告，科學地分析了當前形勢，根據目前國家的實際情況，把民生放在首位，展現了負責任的政府的擔當。中央政府給地方政府作出了表率。相信這些減負政策能使我們儘快走出困境。關於對台部分，一是重申對台大政方針，反對「台獨」，二是表達「促進祖國統一的決心和信心」。

▲台灣省代表團會議現場，團長黃志賢、陳雲英。（圖／翻攝自台胞之家官網，下同）

▲許沛。

▲台灣省代表團會議現場，陳雲英。（圖／翻攝自台胞之家官網，下同）

▲台灣省代表團陳雲英。

▲台灣省代表團會議現場，團長黃志賢。（圖／翻攝自台胞之家官網，下同）

▲台灣省代表團團長黃志賢。

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