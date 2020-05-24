「反惡歌法大遊行」登場　港警進駐中聯辦「水炮車、裝甲車戒備」

▲港警進駐中聯辦。（圖／香港01授權使用，請勿轉載）

本報訊

十三屆全國人大第三次會議人提出草案，以納入《基本法》附件三形式讓「港版國安法」在港實施。中聯辦大門今（24日）繼續設水馬陣及加裝鐵欄，內裏搭有帳篷，多名防暴警員駐守，亦見相信用以控制及監視現場的黃色高台。上午9時許，防暴警員運送新一批裝備入中聯辦，包括布袋彈、橡膠子彈等。上午10時半，水炮車及「銳武」裝甲車抵達中聯辦。

「港版國安法」草案主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。不同團體發起到中聯辦抗議，連日來大批防暴警員抵達中聯辦，將懷疑橡膠彈、布袋彈、催淚彈、胡椒噴霧及警方警告旗幟等裝備帶入大樓。今早（24日）支聯會、新民主同盟及工黨發起「毋忘六四」及反對港版國安法遊行，均以中聯辦為終點。防暴警員將新一批裝備運入中聯辦，其後乘旅遊巴離去。

另有網民發起「5.24反惡歌法大遊行」遊行，下午1時於銅鑼灣SOGO遊行至遮打花園。中聯辦大門今（24日）繼續設水馬陣及加裝鐵欄，內裏搭有帳篷，多名防暴警員駐守，亦見相信用以控制及監視現場的黃色高台。

警方呼籲市民不要參與違法活動，指留意到有人於網上號召市民今日在港島區進行未經批准的集結，又稱有人刻意曲解《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》中對於豁免羣組聚集的定義，意圖煽惑市民參與未經批准的集結。

▲▼香港舉行「5.24反惡歌法大遊行」，港警已公開喊話，將嚴格執法。（圖／香港01授權使用，請勿轉載）

警方譴責有關不負責任的行為，並指出根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》附表一，有關宗教活動中羣組聚集的豁免，前提是該活動的舉行地點是興建作或慣常用作崇拜地點的處所。因此，不是所有宗教活動均屬於《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》所列明的豁免羣組。

警方重申，進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。此外，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險及有可能違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下的「進行受禁羣組聚集罪」。

警方絕不容忍任何違法行為，再次呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。警方會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。



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