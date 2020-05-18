「我要買水果探望兒子」　失智老婦外出白天走到黑夜迷途8小時

▲老婦出門探望兒子卻迷途8小時，幸運被警方尋獲，其兒子合影比讚致謝。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

北屯7旬鄭姓老婦出現失智症狀，日前竟獨自外出，「想探望兒子卻忘了地址」，炎日下流落街頭長達8小時。所幸警方在一中商圈巡邏時，將已虛脫癱坐在騎樓椅子的鄭姓老婦帶回派出所，透過警政系統順利找到已報案的家屬，平安帶回家。

第二警分局育才派出所警員王聖元，5月16日在轄區取締交通違規，在一中商圈的商家騎樓，發現一名老婦人癱坐在椅子上，十分虛弱，立刻上前關心。

老婦才娓娓道出，她下午突然想去探望兒子，就自己出門要買水果，途中竟忘了兒子家的地址，邊走邊想，竟就走到晚上，她不知到底走到哪裡，因為太累了，才坐在椅子上休息放空。

王員發現老婦疑似有失智症狀，為避免流落街頭發生不測，主動帶她回派出所休息。由於老婦身上沒有任何證件及資料，他透過警政系統發現有人通報失蹤協尋，一聯絡果然就是鄭婦家人，立刻通知他們到派出所將人接回。

鄭婦兒子很訝異母親竟然一個人走這麼遠，感謝警方熱心助人，不停點頭致謝。合影時還比出一個讚，肯定警方。

警方呼籲，家中若有高齡或患有失智症老人，應該隨時提高警覺，掌握長者動向，也可至各縣市的區公所或相關主管機關檢附相關證明，申請預防走失的老人手鍊；若家裡真有老人家走失，可撥打110或至各警察單位報案，由警方幫忙協尋。

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