北港2天豪雨「大排水位高漲」　市府火速派怪手清疏

▲連日豪雨北港新街大排一度水位高漲，今完成清疏作業水流恢復順暢狀況。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

梅雨鋒面影響，雲林縣連二日降下豪雨，北港新街大排及府番大排水位高漲，恐有溢堤危險。雲林縣政府接獲陳情，隨即派員並調派機具進行瓶頸段清淤，於今（23）日中午完成清除作業，現場水位已明顯下降，目前水流已恢復順暢狀況。

雲林縣政府水利處長許宏博表示，109年度縣管河川及區域排水疏浚工程清疏總經費1億元，第一階段優先處理虎尾過溪子大排、崙背八角亭大排及水林春牛埔大排等38條瓶頸段排水路，清疏長度約26公里，已於3月18日開工進場展開河道疏浚作業，預定於本(5)月汛期前完成第一階段清疏。

許宏博說，另已同時函文相關水利單位(如河川局、水利會等)一同針對轄下瓶頸段辦理疏浚作業。截至目前合計已完成46件區域排水瓶頸段清淤工程，清疏長度35.7公里，後續防洪及疏濬業務將辦理滾動式檢討，視河道瓶頸段有清疏需求，緊急調派備援廠商，辦理清疏，以保障鄉親生命財產安全。

雲林縣長張麗善表示，邁入颱風豪雨期，縣府亦已整備妥清疏機具，遇有排水堵塞情形，水利處立即調動機具前往進行清疏。民眾如發現有需清疏狀況，亦請通報當地公所或縣府水利處前往處理。

▲連日豪雨北港新街大排一度水位高漲，今完成清疏作業水流恢復順暢狀況。（圖／雲林縣政府提供）

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