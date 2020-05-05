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童心合憶慶週年　台南左鎮失智服務據點傳溫情

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▲「童心合憶小學堂」為了感謝社區鄰里對於失智症長者的友善支持，特別邀請鄉親一同參加歡慶週年活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「童心合憶小學堂」為了感謝社區鄰里對於失智症長者的友善支持，特別邀請鄉親一同參加歡慶週年活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府社會局推動「失智照護服務計畫」，委由社團法人台灣長者健康促進協會在左鎮區設置「童心合憶小學堂」失智據點，服務當地疑似或確診失智症的長者，今年4月成立滿1年，據點特別舉辦感恩活動，回顧這一年相處的點滴，與會的長輩及家屬都相當肯定及感謝據點對失智長輩的照顧。

台南市左鎮區擁有全市最高的老年人口占比，4000多位居民中超過65歲的長者有28.41％，黃偉哲市長致力營造台南市成為友善高齡城市，積極推動長照2.0政策。社會局為了促進失智者照護服務在地化，減輕失智者家庭照顧負擔，在各37行政區均有成立失智服務據點，以社區為基礎，普及失智照護資源。

「童心合憶小學堂」為了感謝社區鄰里對於失智症長者的友善支持，特別邀請鄉親一同參加歡慶週年活動，品嚐由長輩及家屬共同製作的古早味料理、欣賞長輩創作的藝術作品，與鄉親互動的過程也讓失智長輩獲得正向的自我概念以及成就感。失智者家屬也向社區民眾分享照顧經驗，說明藉由專業資源的協助，就能找到合宜的照顧方式，讓社區民眾對失智症照顧有多一些了解，少一些誤解。

▲「童心合憶小學堂」為了感謝社區鄰里對於失智症長者的友善支持，特別邀請鄉親一同參加歡慶週年活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲十分重視老人福利服務需求，特別關心偏鄉長者的照顧問題，偏鄉長者多因子女外出就業而獨居在家、平時僅有電視相伴，缺乏人際互動與外在環境的刺激，更加速認知功能的退化。黃偉哲市長呼籲子女們鼓勵家中長輩多多參與社區活動，在熟悉又安全的環境中，透過失智據點針對失智者不同階段需求所提供的專業服務，可以延緩失智失能，減輕子女的照顧負擔。目前台南市已設有40處失智服務據點，有需求的市民，可至台南市長期照顧管理中心網站查詢http://ltc.tainan.gov.tw/，或撥打長照專線1966洽詢。

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