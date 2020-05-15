影／80歲爹鐵馬長征百里　一尾活龍兒困擾！警曝「不孝」要求：幫忙把車丟了

記者吳奕靖／高雄報導

這種要求連警察都說「第一次聽過」！台南市一名蘇姓男子竟然要求警察幫忙把老爸的腳踏車給丟掉，原來他的80歲老父親竟然從台南後壁騎腳踏車來到百公里外的高雄市苓雅區八五大樓，這種體力連員警都自嘆不如，不過蘇姓男子說老父親失智，騎腳踏車常常不見讓他很困擾，就怕下次真的找不回來，所以才會有這種請求！

▲蘇姓老翁就是騎這台腳踏車來到成功路派出所，不過現在這台腳車車已經被丟棄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市政府警察局苓雅分局成功路派出所員警戴江志清、蘇春宇接獲報案。表示在苓雅區三多四路85大樓旁有迷途老人請求警方協助，兩名員警到場時發現有一迷失老人騎鐵馬迷失方向，而且這名老先生疑患有重聽及些許失智，最後透過小電腦搜尋之後，確定這名老先生的身份，通知家屬到派出所。

▲蘇姓老翁騎腳踏車經過百里來到成功路派出所 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲蘇姓老翁騎腳踏車經過百里來到成功路派出所，員警買便當送老先生吃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經檢視蘇姓老翁身體無大礙後，戴江志清還自掏腰包買便當給老翁補充體力，等到蘇姓老翁的兒子趕到派出所後，跟警方表示家住在台南後壁，就在15日跟爸爸跟媳婦說想出去逛逛，沒想到他竟然從台南騎腳踏車一路南下，警察透過google地圖估算，發現距離竟然有百公里，相當讚嘆蘇姓老翁這把年紀才有如此體力，而臨走之前蘇姓老翁的兒子也非常感謝雙員的細心照料。

不過蘇姓老翁的兒子在離開之前，也跟警方提出一個請求，就是希望員警能夠幫忙把爸爸的車給丟掉，因為他有初步失智，就怕他下次一騎出去就忘了回家的路，也無法幸運找到他，所以才提出這樣的要求，而員警也協助完成這個「不孝請求」，但也提醒蘇姓老翁的兒子可以讓老先生配戴防走失手環或隨身攜帶紙條，記載姓名、家中電話及聯絡人等聯繫資訊，有助於警方、熱心人士協助返家或聯繫家人，以避免發生意外。

▲蘇姓老翁騎腳踏車經過百里來到成功路派出所，蘇姓老翁兒子（中）趕來派出所 。（圖／記者吳奕靖翻攝）