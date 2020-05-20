水保局示警：23~30日有大量累積雨勢「要加強戒備別到山區」

▲水保局提醒，23至30日間將有大量累積雨勢，民眾避免前往山區活動。（示意圖／記者黃孟珍翻攝）



記者許展溢／台北報導

中央氣象局今天（20日）上午11時最新預報資料，將週五、週六的「西南風增強」提升為「西南氣流」等級，中南部地區並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率。水土保持局提醒，尤其在23至30日間將有大量累積雨勢，民眾避免前往山區活動，山區民眾則應加強戒備，嚴防豪雨可能帶來的災害。

水保局表示，依據氣象局氣象資料顯示，19日上午起受梅雨滯留鋒面及西南風的影響，會有強降雨發生，尤其在23至30日間將有大量累積雨勢，呼籲民眾避免前往山區活動，另山區民眾應加強戒備，檢視居家周邊擋土牆及排水溝等設施，嚴防豪雨可能帶來的災害，同時土石流潛勢溪流附近居民應配合地方政府指示，必要時儘早疏散至安全避難處所。

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水保局局長李鎮洋指出，將嚴密監控各地降雨現況，同時請土石流防災專員協助地方進行雨量觀測等防災整備工作，並依據氣象局提供的即時雨量資料，適時發布土石流警戒；若達土石流警戒值之縣市，除將警戒情形以電話、傳真及簡訊方式通知地方政府外，並利用土石流警戒之災防告警細胞廣播通知當地民眾，亦會將警戒情形同時公布於水土保持局土石流防災資訊網、土石流防災資訊網Line官方帳號及臉書粉絲專頁，供相關單位及民眾隨時上網查詢，亦可利用「土石流防災資訊整合版」智慧型手機APP查詢。

李鎮洋說，已要求所屬分局完成各項土石流防災整備措施，隨時支援各地方政府辦理土石流災害勘查及相關應變工作，如有土石流災情請逕洽水土保持局土石流災情通報電話0800-246-246（土石流-土石流）。

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