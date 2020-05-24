　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／兩會談兩岸關係　他批台獨勢力「螳臂擋車何等可笑」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

 記者曾俊豪／綜合報導

大陸全國政協十三屆三次會議24日上午舉行第二次全體會議，民革中央副主席、湖南省副省長何報翔指詞時提到，民進黨在選舉中勝出，讓兩岸關係進一步滑向危險的境地。他甚至抨擊台獨勢力從未停止過興風作浪，「但祖國統一的洪流依然滾滾向前，螳臂當車，蚍蜉撼樹，何等可笑！」

《中新社》報導，何報翔表示，新冠肺炎疫情發生以來，民進黨當局「以疫謀獨」，捏造謠言污蔑大陸，炒作參與世衛組織議題，阻礙兩岸同胞關愛互助，企圖製造和傳播比病毒更毒的政治瘟疫，充分暴露出其愚弄民心、借機謀利的險惡用心。

何報翔還在會議上提出三點聲明，首先，是堅持體現一個中國原則的九二共識。他指出，九二共識是兩岸關係和平穩定不可動搖的基礎。民進黨當局對此拒不承認，公然推動台獨分裂活動，阻撓限制兩岸交流，肆意抹黑攻擊大陸，妄圖實現法理台獨，煽動敵意，升級對抗，是導致兩岸關係惡化、台海局勢嚴峻的根本原因。

▲▼2020全國兩會,全國政協會議,全國政協主席汪洋。（圖／翻攝Youtube:CCTV Video News Agency）

▲大陸2020全國兩會已於日前開幕。（圖／翻攝Youtube:CCTV Video News Agency）

第二，踐行「兩岸一家親」理念，順應歷史發展的大趨勢。何報翔表示，大陸理解台灣同胞因特殊歷史遭遇和不同社會環境而形成的心態，尊重台灣同胞選擇的社會制度和生活方式，也誠摯盼望台灣同胞正確認識和看待兩岸關係：充分認清台灣是中國不可分割的一部分，既是法理歷史事實，也是國際社會共識；充分認清「台獨」是窮途絕路，只會給台灣民眾帶來深重災難，一意孤行只能讓台灣淪為棋子；充分認清兩岸走近、走親，有利於台灣經濟社會繁榮發展，台灣將會一直是璀璨的「寶島」。

第三，則是深化兩岸融合發展，努力促進民心相通。他舉例，大陸官方特別為台灣青年在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇；此外，也堅定不移推動兩岸交流合作，深化兩岸經濟社會融合發展，將促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」、「26條措施」等進一步落到實處，解決「最後一公里」問題。

據官網介紹，「民革中央」全名為中國國民黨革命委員會，是具有政治聯盟性質、是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的中國特色社會主義參政黨。截至2017年底，共有省級組織30個，地市級組織275個，黨員131410人。民革歷任主席為李濟深、何香凝、朱蘊山、王昆侖、屈武、朱學范、李沛瑤、何魯麗、周鐵農，現任主席為萬鄂湘。

ET快訊
520兩張照片看到「台灣原來的樣子」　他有感而發：這就是民主
陸女買房付完錢就忘了！陌生人1家「住28年」被發現..竟反過
大14歲男友是人夫！女大生「懷孕生子」遭正宮爆擊…棄學業苦撐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／批港獨組織日益猖獗　王毅：建立港區國安法刻不容換

中美關係朝向新冷戰？　王毅：危險作法在開歷史倒車

影／兩會談兩岸關係　他批台獨勢力「螳臂擋車何等可笑」

10歲男拐到書店死角！　逼5歲女童舔下體...媽媽稱「自願的」神隱不道歉

她買房付完錢就忘了！陌生一家「入侵住28年」…被發現求償85萬：花錢裝修了

港警施放催淚彈　驅離銅鑼灣「反國安法」遊行示威者　

示威者丟雜物...港警扔催淚煙！　香港遊行「開始1小時」已有人被捕

LIVE／「反惡歌法大遊行」登場　港警進駐中聯辦戒備

「反惡歌法大遊行」登場　港警進駐中聯辦「水炮車、裝甲車戒備」

港版國安法「無損一國兩制」　張建宗：港人可繼續享有示威遊行自由！

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

陳時中率防疫天「花襯衫+木屐」現身墾丁攜手嗨喊：我台灣我驕傲

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

怕把鼠寶吵醒！阿公暖抱著睡　爺孫臉露餡...網：一個模子刻的

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

恥力全開！路人挑戰街頭比手畫腳 她比「超害羞手勢」隊友秒答：香腸

快訊／批港獨組織日益猖獗　王毅：建立港區國安法刻不容換

中美關係朝向新冷戰？　王毅：危險作法在開歷史倒車

影／兩會談兩岸關係　他批台獨勢力「螳臂擋車何等可笑」

10歲男拐到書店死角！　逼5歲女童舔下體...媽媽稱「自願的」神隱不道歉

她買房付完錢就忘了！陌生一家「入侵住28年」…被發現求償85萬：花錢裝修了

港警施放催淚彈　驅離銅鑼灣「反國安法」遊行示威者　

示威者丟雜物...港警扔催淚煙！　香港遊行「開始1小時」已有人被捕

LIVE／「反惡歌法大遊行」登場　港警進駐中聯辦戒備

「反惡歌法大遊行」登場　港警進駐中聯辦「水炮車、裝甲車戒備」

港版國安法「無損一國兩制」　張建宗：港人可繼續享有示威遊行自由！

李敏鎬突襲親脖、進攻嘴唇再壓倒！「四段式深吻」網羞炸：好色>///<

戀物癖大叔偷正妹女鞋「凌晨歸還」　遭勇爸活逮！他「土下座」求饒

「成全每一份愛」同婚登記滿周年　內政部獻祝福：結婚1週年快樂！

人力銀行「最感人工作」票選　桃園消防小隊長張紘溢勇奪第一

漫步無人秘境沙灘！墾丁純白質感民宿　尋寄居蟹、爽吃海鮮超放鬆

北港VS.台西！雲林釣蝦場外20多人大亂鬥　3人遭玻璃割傷送醫

新北電競基地拚防疫打造優質線上課程　侯友宜親身體驗為戰隊打氣

五星級烤鴨！高雄人氣排隊烤鸭　外酥內軟搭手工荷葉餅太銷魂

綿密抹茶山＋療癒甜桃！台中日式刨冰　週六有特色小市集超Chill

斗六新天價！多那之旗艦店撤2個月　整棟開價1.38億找買家

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

大陸熱門新聞

陸生畫「解放台灣」激戰　台灣人反應曝光

罕見出土西漢青銅壺　竟裝3000ml液體

冷氣工爬上6樓救女童　意外獲贈一間房

買爆紅手搖飲　回家見「杯底真空層」

妖精網紅秀深溝雪乳！　無修圖真相曝光「只有胸是真的」

推餐車上街叫賣　女子遭砍17刀命危

港人舉辦524反惡歌法大遊行　港警放話拘捕

67歲阿嬤自然受孕產女！夫公開生子秘笈

男童公園玩滑板車！銀髮婦伸腳絆倒他

汪洋：堅持九二共識 堅決遏制台獨

開學第二天得「嚇人鬥雞眼」　11歲童就醫才說實話

買房忘了28年！現住戶出面…竟求償85萬

腹部有刀疤！遭未婚夫質疑「生過孩子？」

夜釣見「人形漂浮物」　他細看秒報警

更多熱門

相關新聞

央視稱國安法是「國家出手救香港」

央視稱國安法是「國家出手救香港」

大陸全國人大審議「港版國安法」，引起海內外關注，面對香港民陣與西方國家抨擊，大陸官媒《央視》23日發表「大灣區之聲熱評」，解讀該法案推動是「國家出手救港」，堵塞香港國家安全法律漏洞、讓香港盡快走上正軌的必要之舉，也是確保「一國兩制」行穩致遠的治本之策。

兩會台籍代表：九二共識是台解套關鍵

兩會台籍代表：九二共識是台解套關鍵

民革中央將提案：推進兩岸經濟合作區發展

民革中央將提案：推進兩岸經濟合作區發展

港版國安法立法　英相強生回應了

港版國安法立法　英相強生回應了

總理工作報告涉台 學者解密

總理工作報告涉台 學者解密

關鍵字：

民革中央何報翔湖南台獨一國兩制

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

長輩送透天「沒辦過戶」！過來人曝慘痛經驗

陸生畫「解放台灣」激戰　台灣人反應曝光

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

陳時中挺墾丁！　業者曝最火大的事：想到怎麼能不生氣

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

Uber小隻馬外送女照瘋傳　網驚：是真的

好市多買餐包　桃園妹回家見巨型蟑螂

梅雨狂下10天回馬槍！豪大雨彈灌4天

女跳日月潭死亡　媽等21小時跪哭

快訊／台鐵員報案「撞到人」　消防員漏夜找嘸

被人身攻擊10幾年「萬箭穿心」！林志穎老婆痛哭：很崩潰

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

更多

最夯影音

更多
直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤
超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

陳時中率防疫天「花襯衫+木屐」現身墾丁攜手嗨喊：我台灣我驕傲

陳時中率防疫天「花襯衫+木屐」現身墾丁攜手嗨喊：我台灣我驕傲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面