影／兩會談兩岸關係　他批台獨勢力「螳臂擋車何等可笑」

記者曾俊豪／綜合報導

大陸全國政協十三屆三次會議24日上午舉行第二次全體會議，民革中央副主席、湖南省副省長何報翔指詞時提到，民進黨在選舉中勝出，讓兩岸關係進一步滑向危險的境地。他甚至抨擊台獨勢力從未停止過興風作浪，「但祖國統一的洪流依然滾滾向前，螳臂當車，蚍蜉撼樹，何等可笑！」

《中新社》報導，何報翔表示，新冠肺炎疫情發生以來，民進黨當局「以疫謀獨」，捏造謠言污蔑大陸，炒作參與世衛組織議題，阻礙兩岸同胞關愛互助，企圖製造和傳播比病毒更毒的政治瘟疫，充分暴露出其愚弄民心、借機謀利的險惡用心。

何報翔還在會議上提出三點聲明，首先，是堅持體現一個中國原則的九二共識。他指出，九二共識是兩岸關係和平穩定不可動搖的基礎。民進黨當局對此拒不承認，公然推動台獨分裂活動，阻撓限制兩岸交流，肆意抹黑攻擊大陸，妄圖實現法理台獨，煽動敵意，升級對抗，是導致兩岸關係惡化、台海局勢嚴峻的根本原因。

▲大陸2020全國兩會已於日前開幕。（圖／翻攝Youtube:CCTV Video News Agency）

第二，踐行「兩岸一家親」理念，順應歷史發展的大趨勢。何報翔表示，大陸理解台灣同胞因特殊歷史遭遇和不同社會環境而形成的心態，尊重台灣同胞選擇的社會制度和生活方式，也誠摯盼望台灣同胞正確認識和看待兩岸關係：充分認清台灣是中國不可分割的一部分，既是法理歷史事實，也是國際社會共識；充分認清「台獨」是窮途絕路，只會給台灣民眾帶來深重災難，一意孤行只能讓台灣淪為棋子；充分認清兩岸走近、走親，有利於台灣經濟社會繁榮發展，台灣將會一直是璀璨的「寶島」。

第三，則是深化兩岸融合發展，努力促進民心相通。他舉例，大陸官方特別為台灣青年在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇；此外，也堅定不移推動兩岸交流合作，深化兩岸經濟社會融合發展，將促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」、「26條措施」等進一步落到實處，解決「最後一公里」問題。

據官網介紹，「民革中央」全名為中國國民黨革命委員會，是具有政治聯盟性質、是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的中國特色社會主義參政黨。截至2017年底，共有省級組織30個，地市級組織275個，黨員131410人。民革歷任主席為李濟深、何香凝、朱蘊山、王昆侖、屈武、朱學范、李沛瑤、何魯麗、周鐵農，現任主席為萬鄂湘。