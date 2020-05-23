重提「九二共識」　陸兩會台籍代表：台灣解套的關鍵

▲2020大陸全國人大、政協兩會在北京召開。（圖／翻攝自CCTV）

記者陳政錄／綜合報導

大陸全國人大、政協兩會正在北京召開，據大陸官媒《中新社》報導，本屆與會台籍代表委員在受訪時表示，要讓台灣脫胎換骨迎向未來，解套的關鍵在於承認一個中國原則的「九二共識。」

大陸全國政協港澳台僑委委員、全國台聯副會長楊毅周表示，「兩岸關係近年持續緊張，責任在於台灣當局。九二共識。」他認為大陸去年推動多項兩岸融合政策，但台灣反而提出《反滲透法》，製造綠色恐怖，「未來兩岸關係嚴峻複雜，對這一點我們都要做好充分準備。」

▲大陸今年將政治重點擺在香港議題，至於台灣方面報告篇幅較往年都少。（圖／翻攝自CCTV）

他還提到，今年是大陸《反分裂國家法》頒布15週年。在兩岸關係處於緊急關頭，應重申反分裂國家法，反對、遏制法理「台獨。」

福建省台聯副會長梁志強認為，「去中國化」是台灣領導人漸進性的一貫態度，採取一系列實際行動，阻礙台灣人到大陸來工作學習。

台盟廈門市委會主委陳紫萱還說，台灣當局不承認一個中國原則的「九二共識」，是不顧台胞福祉的行為。籍貫台灣台東的高山族全國人大代表黃蕾認為，要讓台灣脫胎換骨迎向未來，解套的關鍵在於承認一個中國原則的「九二共識。」

值得注意的是，在此之前的全國政協、人大開幕式上，大陸全國政協主席、國務院總理李克強均未在報告的對台部分中，提到「九二共識」，李克強更是自2014年以來首次未提，但與此同時，他也未在談話中提到「和平」二字，僅表明要完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同「反對台獨、促進統一。」

另面對大陸國台辦及部分聲音，和國民黨大老持續強調「九二共識」，陸委會主委陳明通在日前受訪時強調，歷史已經翻過一頁，不用重複。」若對岸繼續堅持，「那等他們跟上來。」

陸委會還在昨日，就李克強政府工作報告中的涉台議題表示，我方政府的兩岸政策立場明確一貫，依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例，處理兩岸事務，呼籲對岸應在蔡總統提出的「和平、對等、民主、對話」基礎上，良性互動、化解分歧。

據了解，上述大陸全國政協、人大所謂的台籍代表，多來自台聯、台盟，前者全名為「中華全國台灣同胞聯誼會」，是1981年在北京成立，台灣人在大陸的同鄉會組織，其中較廣為人知的中共十九大代表盧麗安，就是大陸全國台聯的副會長；另台盟則是台灣民主自治同盟，簡稱為台盟，是中華人民共和國排名第八的民主黨派，接受共產黨的領導。

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