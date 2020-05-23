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兩岸經濟合作區問題多　民革中央將提案：國家出政策支持發展

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▲▼民革中央在政協發言。（圖／新華社）

▲民革中央代表在政協會議上發言。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國兩會期間，大陸中國國民黨革命委員會中央委員會（民革中央）將向政協會議提交「關於推進海峽兩岸產業合作區建設，促進兩岸經濟融合發展」的提案，解決合作區內建設落後、具體舉措不實、台商投資信心不足，以及入駐台企較少等問題。

根據陸媒報導，民革中央在提案中指出，2017年以來，國台辦等部門分別在廣西、四川、湖北設立了3個海峽兩岸產業合作區，旨在為促進兩岸經濟融合發展搭建新平台。

提案指出，目前合作區建設存在亟待解決的共性問題，包含基礎設施建設滯後，區內文化交流場所、生態環境保護等公共服務設施薄弱；政策存在不確定性、具體舉措不實等現象影響台商投資信心；招商引資分散，入駐台企較少，產業集聚區服務功能和綜合承載能力有待加強；發展資金、用地需求等制約瓶頸長期存在；地方政府服務不到位，營商環境仍需優化等。

為此，民革中央在提案中建議，結合《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱「26條措施」），全面推進合作區建設，一是盡快從國家級層面出台支持海峽兩岸產業合作區發展的相關支持政策。二是引導園區突出特色，發揮優勢，實現錯位發展。三是針對台企的特點和合作區產業發展定位，開展精準招商。四是持續優化營商環境，大力推進政策落地落實。五是加強政策宣介力度，提升台商對合作區及相關發展政策的了解程度。

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關鍵字：

民革中央兩岸經濟合作區

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