「港版國安法」最快半年內立法完成　英相強生回應了

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國大陸13屆全國人民代表大會即將審議「港版國安法」，旨在禁止煽動叛亂與顛覆國家政權等行為，引起國際熱議。對此英國首相強生（Boris Johnson）的發言人在22日表示，「英國期望中國尊重香港的權利和自由，並致力於確保香港這個全球金融中心的自治。」

自從英國在1997年將主權交還給中國之後，香港就一直奉行著一國兩制的制度，直到2019年的「反送中」事件爆發，引起多次的暴力事件，也讓香港的主權問題再次浮上檯面。

根據《路透社》報導，強生的發言人強調，「我們正在密切監視局勢，並期望中國尊重香港的權利和自由以及高度自治，作為簽署《中英聯合聲明》（Sino-British Joint Declaration）的當事方，英國致力於維護香港的自治，並尊重一國兩制的模式。」

除了強生外，美國總統川普也強調，如果中方在香港實施《國安法》，美國將會有強烈的反應，但會有怎樣的實際作為並沒有詳細說明。

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Boris Johnson just repeated the Foreign Office statement on Hong Kong yesterday https://t.co/VW8TeLCzLy — Stuart Lau (@stuartlauscmp) May 22, 2020

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