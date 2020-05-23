官媒護航「港版國安法」　央視：國家出手救香港

▲中國大陸第十三屆全國人民代表大會開幕式，香港特首林鄭月娥出席並戴上口罩（中排左三），參與港版國安法等審議。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

大陸全國人大審議「港版國安法」，引起海內外關注，面對香港民陣與西方國家抨擊，大陸官媒《央視》23日發表「大灣區之聲熱評」，解讀該法案推動是「國家出手救港」，堵塞香港國家安全法律漏洞、讓香港盡快走上正軌的必要之舉，也是確保「一國兩制」行穩致遠的治本之策。

央視強調，違法者得不到懲戒，是香港法治之殤。熱評舉例，「修例風波」以來，香港公共安全遭受嚴峻挑戰，但「亂港暴徒」依然有恃無恐的原因，就是司法判決「令人費解」，包括暴動罪疑犯可用1000港元保釋；踐踏和焚燒國旗判處240小時社會服務令；社運人士黃之峰被控《煽惑他人參與未經批准集結罪》等。

▲香港泛民主派議員反對新國安法，在中聯辦周邊與警方發生衝突。（圖／路透）

央視熱評不只質疑上述判決太輕，可能讓暴行發生外，還強調今日之香港，「不僅要依靠警方嚴正執法，更要有法可依」，好讓攬炒香港社會的極端港獨分子，付出應得的代價。

央視更抨擊「叛國亂港四人幫」之首的黎智英曾公開宣稱未美國而戰，以及請外國干預香港事務的行為，香港卻無足夠法律及機制約束，因此「補上香港維護國家安全立法的『短板』，是對反中亂港勢力從事破壞國家統一、分裂國家活動的堅決遏制。」

熱評稱，國家此次「下定決心出手救港，以立法方式堵塞國家安全的漏洞」，是向國際社會表明中國政府的意志，並斬斷外部勢力插手干預的「黑手。」

據了解，自大陸全國人大審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》以來，外界均高度關切，美國、歐盟發出官方聲明，美國總統川普更表示會有強烈反應，香港學運領袖羅冠聰直言，港人不好戰，但要戰就戰。

對此，中共除透過人大委員會、香港特首林鄭月娥開記者會、發布聲明，強調「港版國安法」的必要性外，也積極透過媒體宣傳，其中除了《央視》外，鷹派官媒《環球時報》也發文稱，港區國安法將敲響美國干涉的喪鐘。

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