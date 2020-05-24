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只看一眼！超商巧遇女鄰居　他慘被醋男友打成「豬八戒」

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▲▼衰男巧遇女鄰居卻慘遭對方男友攻擊。（圖／翻攝自Youtube@VIEW VIEW）

▲衰男巧遇女鄰居卻慘遭對方男友攻擊。（圖／翻攝自Youtube@VIEW VIEW）

記者羅翊宬／編譯

南韓釜山一名男子18日在超商買菸時，無意間巧遇同棟大樓的女鄰居，很自然地向對方打招呼，不料竟惹來對方男友的無名怒火，慘遭連環拳、狂踹等瘋狂攻擊，當場血流如注、額頭和雙眼還腫了一大包，造成左眼凹陷、斜視、間歇性腦出血，需赴醫院接受12周治療，近期也無法外出工作養家。他痛批，警方不聞不問，根本助長犯罪！

被毆男子在Youtube緊急開設頻道「VIEW VIEW」，向網友們哭訴生平第一次遭到鄰居暴力、血腥對待。他表示，由於經商失敗、信用不良，導致無法加入醫療保險，近幾個月更因新冠肺炎疫情找不到工作，醫療費用根本沒有著落。

他在影片中痛批，自己沒有錢、沒有身份背景，只能向前來的警察如實陳述案發經過，然而警方根本不理不睬，既沒有當場逮捕加害者，還放任自己鮮血直流，質疑對方是不是「有權有勢」才受警方庇護。

他向網友們哭訴，自己是家裡的經濟支柱，還有妻兒老小要養。院方也說，男子的眼球已遭損傷，可能有二次感染風險。

▲▼民眾發起青瓦臺連署，支持釜山遭毆衰男。（圖／翻攝自青瓦臺官網）

▲民眾發起青瓦臺連署，支持釜山遭毆衰男。（圖／翻攝自青瓦臺官網）

對此，有民眾在青瓦臺官網上發起連署，支持男子向加害者、警方討回公道，目前已有2萬5千多名憤怒民眾表示贊同。

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