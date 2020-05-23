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美邀加入EPN抗中！　南韓慘成夾心餅乾：支持台灣「一中」加入WHA

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▲▼南韓,韓國,文在寅（圖／達志影像／美聯社）

▲美國邀南韓文在寅政府加入「EPN」，共抗中國。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國計劃拉攏南韓加入美中之間的戰局！美國國務院經濟暨商業事務局副卿克拉克（Keith Clarke）20日在亞太媒體中心（Asia-Pacific Media Hub）的電話會議中提到，已向青瓦臺提議和其他盟邦共同建設以美國為中心的「經濟繁榮網」（Economic Prosperity Network，即EPN），旨在將中國排除在經濟體之外，日後視美國的印度－太平洋策略需求，未來在安保、戰略上更會孤立中國，阻止中國影響力的擴張。

克拉克表示，為鞏固美國、南韓間的經濟合作，去年11月在首爾召開的第4次韓美高層經濟協議會（Senior Economic Dialogue）時，就已向南韓提出要求，依據民主價值等信念，和世界上具有同思維的國家、企業、公民社會共同組成EPN，將全球供應鏈移出中國。

在美國白宮21日制訂的對華戰略報告中，將拉攏南韓、日本、東南亞國協、印度，強化多邊間的合作關係，共同牽制、並抵禦中國的擴張。對此南韓青瓦臺內部人士對記者表示，目前針對美方的提議仍在商討階段，無法表明具體立場。

韓媒《京鄉新聞》分析，美方的做法其實讓南韓相當為難，無法在美、中兩大國間取其一，雖南韓的國家安全長期置於美國的保護傘下，但在經濟上卻相對依賴中國，包括朝鮮半島無核化議題，也得依靠中國說服北韓。

▲▼美國曾邀南韓參與「反華為運動」。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國曾邀南韓參與「反華為運動」。（資料照／達志影像／美聯社）

事實上，美國去年5月便力邀南韓參與「反華為運動」，禁止使用華為提供的任何5G設備，商務部15日更表示，「使用美國技術、軟體的企業向華為提供產品前，應獲得美國允許」，無形間中斷全球半導體企業和華為間的貿易往來。

美方日漸強硬的做法，南韓文在寅政府卻仍一再採取曖昧不明、甚至唱反調的態度。韓媒《文化日報》舉出，美國參眾兩院外委會曾大動作致函南韓、日本、歐盟、英國、法國、新加坡等55國，爭取支持台灣參與世衛組織；然而南韓政府內部人士卻對此回應，「我政府恪守『一中原則』，支持台灣在該原則下參與WHA，增進和中國大陸的和平交流」，南韓文政府的回應被視為拒絕美國議會、政府的提議。

►習近平電話承諾訪韓！大讚韓國「好鄰居」...文在寅：中國是防疫典範

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