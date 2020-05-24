忘關鏡頭放送全班！少年遠距上課「偷打手槍」　老師一封簡訊讓他傻了

▲南韓男學生遠距上課時「情不自禁」。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎影響下，南韓各級學校開學日比往年慢了2個多月，在教育部的堅持下，高三生終於在5月20日開學。不過開學前卻發生一場不知該笑、還是該哭的「悲劇」，讓不少南韓網友擔心這名「血氣方剛」學生是否安好。

許多學校和公司機關習慣用視訊軟體「Zoom」進行線上課程、視訊會議。南韓一名高三生19日在某網路論壇上發文表示，開學前他在家中上遠距課程，由於房間內沒有其他人，便一時「性起」、拉開褲檔「臨陣磨槍」，不料忘記電腦上的Zoom尚未關閉，當場放送給全班同學，讓班上的導師、同學不知該如何是好。

課程結束，男學生果然收到班導師傳來的「斥責」簡訊，老師在訊息中說道，「你知道你的行為可能造成問題嗎？這個（線上）課程等於是我們在學校一起上課，你剛才做的『那檔事』，其實就和在教室裡做並無不同，當然我能諒解你年紀輕、血氣方剛......但就如上面所說的，因為你是上課時做的，一不小心可能構成性騷擾罪！」

班導師接著表示，「看在事發實在太突然、你也是不小心的情況下，我能諒解你、讓事件平息。雖然我們師生才剛認識不久，但你平常是性格文靜的孩子，我相信你不是故意的......那麼明天見吧！」

▲南韓高三生遠距課程時「磨槍」，遭班導師傳簡訊告誡。（圖／翻攝自南韓網路論壇）

看到最後一句話，男學生嚇得冷汗直流，也不曉得隔日開學該怎麼面對教室裡的其他同學。對此，其他網友們感到十分誇張，紛紛批評「連那幾十分鐘也忍受不了嗎？」

根據南韓《刑法》第245條規定，在公共場所露出身體特定部位時，可判處1年以下有期徒刑、500萬韓元以下罰金。此前3月，東國大學也曾發生一對情侶在遠距課程直播活春宮的案例。

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