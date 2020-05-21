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摔角手殺人不意外！從小混黑道「把後輩拖至後山痛扁」　異性經驗豐富

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▲▼崔信鐘性格暴戾，常將不順眼的後輩拖至山上痛毆。（圖／全北警察署提供、Naver地圖街景）

▲崔信鐘性格暴戾，常將不順眼的後輩拖至山上痛毆。（圖／全北警察署提供、Naver地圖街景）

記者羅翊宬／編譯

南韓31歲男子崔信鐘（최신종，音譯）涉嫌4天以內連續殺害2名女性，至今仍有44名曾在聊天軟體上和他通訊的女子失聯，其身份20日被警方依法對外公開。周遭親友得知消息後表示「一點也不意外」，更對知名Youtuber透露崔信鐘過去充滿暴力的歷史。

「kimwontv김원」是32萬觀眾訂閱的Youtube頻道，以講述南韓國內外刑案、犯罪心理分析起家，在崔信鐘犯罪被逮、身份公開後，一名自稱是他親友的民眾接受該頻道訪問，透露崔信鐘過往行徑。

▲▼31歲崔信鐘短短4天內殺害2名女性。（圖／全北地方警察廳提供）

▲31歲崔信鐘短短4天內殺害2名女性。（圖／全北地方警察廳提供）

親友表示，崔信鐘雖然身高偏矮小，約只有165至170公分，但因自幼就夢想成為摔角選手，個性暴戾、好鬥、殘忍，甚至十幾歲時曾混入類似黑道的組織，在當地素有「全州小霸王」（전주 짱）綽號，不但異常沉溺女色，酒品也非常差，喝醉時就連前輩也不看在眼裡。

南韓社會文化非常重階級、年紀等上下關係，他表示，「崔信鐘一旦喝酒就會變成可怕的人，如果親友們聽到他又喝酒了，那第一個反應定是先溜再說。從小不管對方是家人、長輩、親友或誰，他都敢打！」

親友回憶，有次崔信鐘的朋友在和後輩喝酒時起爭執，遭對方打傷，崔信鐘得知後竟直接跑到警察署要求和解，將對方誘拐出來，再拖行至山上毆打，行徑殘忍，且若遇到不順眼的後輩，也是拖行至車上、載到山上毒打一頓。

親友更表示，崔信鐘異性交往經驗非常豐富，「男生喜歡女生當然天經地義，但他每次看到弟弟，就要求對方介紹女生給他認識，整天當口頭禪掛在嘴邊講。」

據悉，崔信鐘過去前科累累，2012年曾因前女友提分手，憤而監禁對方、並將其載到高速公路休息站性侵、以兇器威逼；2015年為了償還賭債，行搶全羅北道金堤市一間超市；而今年4月中旬更是短短在3天之內性侵、勒斃2名女子，其中一人還是妻子熟識多年的閨蜜。

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