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修憲複決綁2022大選　朝野黨團有共識…「不綁不可能通過！」

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▲▼公投票匭。（圖／記者李毓康攝）

▲公投票匭。（資料圖／記者李毓康攝）

文／中央社

總統蔡英文昨天就職演說時表示，立法院將成立修憲委員會，外界關注未來修憲觸及議題，及交付公民複決的時間點。朝野黨團皆認為，由於修憲門檻高，修憲複決綁2022年選舉是可行且必要的選項。

中華民國憲法從民國36年1月1日公布以來，共歷經7次修憲，蔡總統5月20日連任就職後，如何進行憲政改革，成各界關注焦點。2005年修憲廢除國民大會後，修憲案改由公民複決後，如果成功推動修憲的話，將是15年來的首度修憲。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，民進黨在第8屆立法院就已提案，將投票權從20歲下修到18歲、被選舉權也從23歲降為20歲；但時勢走到這，廢除考試院及監察院、內閣制或總統制要談一談，票票不等值、閣揆同意權也要討論，「會不會成是一回事，但只談18歲公民權也不好」，並強調節奏是執政黨要負責。

柯建銘說，修憲的門檻非常高，「沒有併大選怎麼可能過？」就算明年併公投也不會過，現在各政黨都在搶議題，但執政黨得計算時間，要設計好剛好9個月內複決，就能併2022年選舉，超過一天也不行，要算得很精準，「好好認真面對歷史課題，民進黨不可能不負責吧？」

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，國民黨團觀點很簡單，就是單純化，有共識的先過，開啟修憲這道門，不過修憲案通過後，還會面臨修憲公投問題，這與一般公投不同，門檻高，大家若有誠意，應在修憲委員會一併討論公投的日期與門檻等。

林為洲表示，支持修憲複決綁選舉，因為這樣才有可能過，如果不綁，是不可能通過的。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶說，依據時間進程，接下來的選舉就是2022年地方選舉，也唯有一起舉辦才有辦法突破900萬人的修憲門檻；如果另外擇期舉辦公民複決，門檻挑戰很大，地方選舉有能量，才有比較高可能完成修憲。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，由於修憲公投門檻非常高，綁2022年選舉是合理的想法，也可以同意，但在這之前，該做的功課要做好；另外要思考的是，由於修憲門檻很高，要不要去降低。（編輯：蘇志宗）

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