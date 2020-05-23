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綠營提修憲複決綁2022選舉　孫大千怒嗆：騙到政權就為所欲為！

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▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,國民黨立委候選人孫大千。（圖／記者李毓康攝）

▲孫大千。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文20日宣布要推動修憲，朝野黨團皆有共識，修憲複決要綁2022大選。不過前立委孫大千質疑，民進黨騙到政權就為所欲為了嗎？之前說擔心公投影響大選投票狀況，現在又髮夾彎的宣布，將要推動修憲複決綁大選，原來只要是民進黨說的就算是標準。

「難道只要騙到了政權，就可以為所欲為了嗎？」孫大千23日提及，民進黨鴨霸沒收全民公投的時候，就絕口不提民主精神。高雄市長韓國瑜只不過是呼籲支持者不要投票，免得造成對立，綠色政客就硬是給他戴上一個「違反民主精神」的大帽子，這怎麼說的通呢？

孫大千批評，民進黨為了怕重蹈九合一大選的覆轍，直接沒收全民公投的權利，理由是為了擔心公投影響大選的投票狀況；現在為了替2022年的大選衝票，又髮夾彎的宣布將要推動修憲複決綁大選，「修憲複決綁大選就可以，全民公投綁大選卻不行，這又是什麼理由呢？原來在綠色執政下的台灣，只要是民進黨說的就算是標準。」

根據《憲法》增修條文規定，修憲須立法院4分之1立委提議，經修憲委員會審查通過後，還要全體立委4分之3立委出席且決議同意後，才可以提出修正案；而公告修正案半年後，還要有超過一半的全國選舉人複決同意，才可以完成修憲。中選會統計，2020年總統選舉人數為1931萬1105人，一半為965萬5553人，比蔡英文在2020年總統大選中獲得的817萬票還要高，修憲可說是門檻極高。

關於修憲複決併2022大選，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，修憲的門檻非常高，「沒有併大選怎麼可能過？」就算明年併公投也不會過；國民黨立法院黨團總召林為洲則認為，支持修憲複決綁選舉，因為這樣才有可能過，如果不綁，是不可能通過的。

而台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶提到，接下來選舉就是2022年地方選舉，唯有一起舉辦才能突破900萬人修憲門檻；時代力量立法院黨團總召邱顯智說，因為修憲門檻非常高，綁2022年選舉是合理的想法，也可以同意。

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關鍵字：

孫大千民進黨修憲2022大選

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