快訊／屏東率先宣布！來義、春日、三地門「23日停班停課」

▲鋒面強襲高屏地區，屏東率先宣布來義、春日、三地門停班停課。（圖／中央氣象局）



記者林彥臣／綜合報導

受到強烈梅雨鋒面強襲南台灣影響，屏東縣府晚間率先宣布，除來義、春日、三地門23日停班停課 ，其他鄉鎮市正常上班、上課。目前全台僅台東縣稍早宣布23日全縣正常上班上課，台南預計晚間9時23日是否停班課，高雄則是晚間10時宣布。

因滯留鋒面及西南氣流影響，縣長潘孟安21日晚間召開第一次「0521豪雨」整備工作會報，要求縣府團隊嚴正以待，同時請電力、電信、水公司隨時注意維生管線系統搶修，降低豪雨災害對民眾生活的影響，尤其是沿海地區抽水站務必確認運作，山區留意落石與坍方，並籲請農民漁友加強防災。

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中央氣象局21日下午啟動今年第一次大規模豪雨預報作業，屏東縣災害應變中心於16時立即二級開設。晚間7時由潘孟安縣長主持「0521豪雨」第一次整備會議，邀集國軍、水利、電力、消防、警察、衛生、屏科大防災中及天氣風險公司等單位，進行氣象及災情研判等預防工作，指示各單位全力防災。

▲屏東縣長潘孟安因應梅雨鋒面來襲，巡視防汛措施。（圖／取自潘孟安臉書）



潘縣長指示，依氣象局資料顯示，本次西南氣流及鋒面挾帶大量雨量，預計22日晚間到23日凌晨會發生大雨或豪雨等級的雨勢，沿海低漥地區需慎防淹水及海水倒灌，務必確認抽水站與15座大型抽水機運轉正常，並請各鄉鎮公所加強防汛及整備工作，全力防範淹水情形發生。

同時，因雨勢集中於山區，並務必留意坍方與落石造成道路通行等問題，農民及養殖魚戶適度調整水塘水量及農田排水，各項公共工程亦要求做好防災準備，以減輕豪雨可能帶來災害。

此外，請各校應提早進行辦公廳舍及學校等排水孔清淤；社會處及民政處提前預防撤離準備工作，安置及社福機構、醫療相關維生系統需掌握維持正常運作。相關豪雨相關訊息將透過官網、LINE官方帳號、跑馬燈等各項訊息讓民眾掌握最新動態。

依據天氣風險公司及屏科大防災中心的研判，本次西南氣流帶來的豪雨將直接影響本縣山區及恆春半島，請民眾提早做好預防豪雨準備，並隨時留意警報資訊，更避免前往海邊、溪邊，勿從事登山或水上活動。

屏東以山區降雨量最大，預估21至23日三天降雨量達600~900毫米，而沿海地區適逢滿潮，需特別警戒河川水位及淹水情勢，縣府也提醒民眾進行清除區域排水、溝渠的阻塞物等防災準備，確保排水功能暢通。

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