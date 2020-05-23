一張紫爆圖曝高屏「725毫米雨彈」轟炸！鄭明典說話了　揭關鍵最強雨帶

▲一系列對流胞連線侵襲台灣，22日晚間高屏迎來最後一波。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

中央氣象局22日晚間9時持續針對10縣市發布「大雨特報」，其中高屏已經出現局部大豪雨或超大豪雨等級降雨，受鋒面影響，23日苗栗以南及花蓮山區仍有局部大雨發生機率。簡任技正伍婉華指出，入夜後各地雨勢緩和許多，23日強盛對流雲系向南移動，雨勢北往南緩和，不過下周又會往北徘徊。

伍婉華最新預報指出，入夜到清晨各地雨勢緩和許多，22日累積雨量顯示，宜蘭、花蓮平地較少，屏東春日單日累積最多，高達586毫米，共已降雨725.5毫米，最高時雨量115毫米在屏東三地門，高雄燕巢也有92豪米。預估未來強盛對流雲系向南移動，入夜後一波強降雨回波靠近西南部陸地，高屏出現大雷雨，清晨前中南部降雨，有機會出現局部大雨，之後雨勢由北往南緩和。

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歷經一天暴雨、淹水災情不斷，高雄市政府宣布，考量山區降雨達停班停課標準，茂林區、桃源區、那瑪夏區23日確定停止上班上課，但其餘區域未達標準，23日照常上班上課。屏東縣府也宣布春日、三地門、來義停班停課。

▲高屏降雨紫爆！鄭明典：最強雨帶剛好停留在高屏！



副局長鄭明典也引述22日累積雨量圖，直指「最強雨帶剛好停留在高屏附近」，前10名雨量突破430毫米都在屏東、高雄地區，是很特別的個案。一直到晚間8時許，高屏再度發布大雷雨即時訊息，他說這是侵襲台灣「一系列對流胞連線的最後一波」，有明顯的中尺度渦漩，表示曾經高度強烈發展，前面有些對流胞也有類似結構，但沒這麼清晰；隨後的西南風減弱，大氣仍不穩定，還是會有些雨勢，但範圍會比白天小，也緩和許多。

氣象局預報，入夜至23日清晨降雨強度將減弱，南部、東南部地區及苗栗以南、花蓮山區仍有局部大雨發生的機率，23日白天之後，鋒面逐漸南移至巴士海峽，西南氣流減弱，整體降雨有減緩趨勢，但南部地區天氣仍不穩定，有陣雨或雷雨，並有大雨發生機率，其他地區則有局部的短暫陣雨或雷雨，開始有降雨的空檔；溫度方面，各地低溫約23度，高溫約25至29度。

氣象局預估24日（周日）鋒面移至巴士海峽，是近日中部以北降雨的空檔，南部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生機率。25日至28日（下周一至四）鋒面徘徊，25日（下周五）中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

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▼鋒面逐漸南移至巴士海峽，降雨緩和。（圖／NCDR）

