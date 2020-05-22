快訊／「大雷雨彈」夜降高屏！肥大最強雨帶來襲　彭啟明：到易致災臨界點了

▲大雷雨夜降高屏，持續約1小時至8時30分 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局針對高屏發布「大規模或劇烈豪雨」警訊，滯留鋒面加上西南氣流影響，易有短時強降雨，高雄山區、屏東山區已經出現局部大豪雨或超大豪雨，晚間7時20分再度針對全台20縣市發布豪雨特報，其中高屏將出現持續約1小時的「大雷雨」。傍晚5許，天氣風險公司總經理彭啟明也觀測到，「很肥大的一坨」雨帶即將移入，「高屏要很戒備，到易致災臨界點了」！

【豪雨特報】

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超大豪雨地區：高雄市、屏東縣。

大豪雨地區：嘉義縣。

豪雨地區：苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、台南市。

大雨地區：北北基、桃竹、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、澎湖縣。

▲預估入夜至清晨中南部仍有陣雨或雷雨，並有局部豪雨以上降雨發生機率。

氣象局表示，22日是這波梅雨鋒面及西南氣流影響最明顯的時段，各地有陣雨或雷雨，其中高屏地區有局部豪雨以上等級的劇烈降雨，並且有短時強降雨、雷擊及強陣風發生，預估入夜至23日（周六）清晨降雨強度稍減弱，各地仍有大雨或豪雨發生機率。副局長鄭明典觀測，截至傍晚5時許，破480mm累積雨量落在高屏地區，「最強雨帶剛好停留在高屏附近，很特別的個案！」

晚間7時26分並再度針對高屏2縣市發布大雷雨即時訊息，預估將持續至晚間8時30分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水。

【大雷雨即時訊息示警區域】

高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、彌陀區、梓官區

屏東縣：潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、車城鄉、枋山鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉

氣象局預報，入夜至23日清晨中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部豪雨以上等級降雨發生機率，澎湖馬祖也有局部短暫陣雨或雷雨，隨著鋒面逐漸南移至巴士海峽，南部地區有陣雨或雷雨，仍有大雨或豪雨發生機率。

一直到23日白天，鋒面逐漸南移至巴士海峽，西南氣流減弱，整體降雨有減緩的趨勢；明天南部地區仍不穩定，有陣雨或雷雨，仍有大雨或豪雨發生的機率，其他地區則有局部的短暫陣雨或雷雨，開始有降雨的空檔；溫度方面，各地低溫約23度，高溫約25至29度