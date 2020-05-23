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「媽媽別擔心」！15歲少女「騎單車載傷父」...勇騎1126公里返鄉

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 ▲印度15歲少女（左）騎單車載著受傷父親回到1000多公里外的家鄉。（圖／翻攝自youtube）

實習記者任珈萱／綜合報導

印度一位15歲的女孩喬蒂．庫瑪里（Jyoti Kumari）近日騎著腳踏車，將受傷的父親從從新德里郊區，載回到家鄉，一共騎了1126公里，許多人不禁佩服她的毅力，大讚她的孝順。

綜合外媒報導，喬蒂的父親是一位失業的移工，加上受傷，不方便走路，所以喬蒂決定帶他回家；於是兩人用積蓄買了一台20美元（約台幣600元）的腳踏車，讓父親坐後座，一共騎1126公里回家。

據報導，這趟回家之旅，一共花了8天結束，途中喬蒂也跟別人借手機，跟媽媽報平安說，「媽媽別擔心，我會將爸爸平安送回家。」

其實因為新冠肺炎疫情的影響，印度數百萬名移工都離開家鄉，又沒有錢回家；但因為很多人都沒有成功回家，有些人在途中被火車輾斃，或因為長途太熱，體力透支累倒。

據了解，而就在前幾天，喬蒂在她的村莊里休息時，接到了印度自行車聯盟的電話，聯盟主席安卡·辛格（Enkar Singh）表示，堅信她擁有合適的東西，並邀請她到新德里參加國家隊選拔，一起試訓；喬蒂則說，非常想試試看。

▼喬蒂載爸爸回家。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）

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