大陸研製「AR500C」高原型無人直升機　部署在印度邊界防衝突

▲AR500C外觀造型輕巧。（圖／翻攝自搜狐）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸與印度雙方軍隊近來多次爆發衝突，本月5日及6日，中印約200名軍人在拉達克東部的班公錯（Pangong Tso）爆發衝突，相隔3天，雙方於印度錫金邦北部邊界又爆發另一起衝突，而有消息指出，大陸將在兩國的邊界部署「AR500C高原型無人直升機」，用於高空偵查，以及通信中繼，可以幫助維護大陸與印度的西南邊界。

綜合陸媒報導，中印兩國一直以來紛爭不斷，大陸擬在兩國部署新研製的無人偵查直升機。該直升機是由中國航空工業集團（AVIc）所研製，已於本月20日成功完成了首飛，並進行了盤旋、水平和垂直飛行。AR500C高原型無人直升機，是在AR500B無人直升機的技術基礎上更進一步，所研發的一款高原型無人直升機，最大的起非重量為500公斤，起飛高度為5,000公尺，使用升限6,700公尺，續航時間約5小時，最大平飛速度每小時170公里，最大巡航速度每小時165公里。

▲AR500C無人直升機首飛成功。（圖／翻攝自搜狐）

AR500C高原型無人直升機具有廣泛的應用拓展能力，加裝相應設備可進行搜索支援、安保消防、森林防火及物資投送等任務。中航公司技術總監方永紅表示，「我們採用了最先進的空氣動力學設計，由於發動的功率會在高原上大幅下降，因此我們將使用中國最先進的發動機。」

AR500C相當適合用在高海拔地區，是戰場上情報偵查、通訊橋樑搭建、戰場訊息數據鏈中繼傳導的關鍵裝備，能夠提升部隊的綜合作戰能力，以及戰場情報收集、通訊能力。尤其在對手並無此款裝備的情況下交手，強大的優勢就更加明顯。