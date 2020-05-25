打蛋驚見「綠蛋黃」！　煎成「抹茶荷包蛋」味道一樣讚　專家曝原因

▲印度雞農養出「綠蛋黃」雞蛋。（圖／翻攝自Facebook／Ak Shihabudheen）



記者張方瑀／編譯

若是打蛋時看到的是綠色蛋黃，一般人都會認為這顆雞蛋壞掉了，而印度一名雞農卻決定把它煮來吃，沒想到味道居然和正常雞蛋無異。專家表示，這應該是母雞吃了特殊飼料，才會改變蛋黃顏色，這類狀況極其罕見。

住在印度馬拉布蘭（Malappuram）的雞農Ak Shihabudheen，約在9個月前發現母雞生出「綠色蛋黃」的雞蛋，起初不敢食用也不敢拿去販售，並試著讓母雞孵化這些雞蛋，結果成功孵出6隻小雞，而且這些小雞長大後，同樣生下綠色蛋黃的雞蛋。

後來Ak Shihabudheen跟家人鼓起勇氣試著將這些蛋煮來吃，不論是水煮蛋還是煎蛋的味道，都跟一般黃色蛋黃吃起來相同。Ak Shihabudheen也將這些「綠蛋」的影片放到社群網站上，結果受到非常大的迴響，許多獸醫都聯繫他，希望能對這些雞蛋做進一步的研究。

喀拉拉邦獸醫和動物科學大學（KVASU）助理教授Sankaralingam說，他們已經採集了部分樣本進行分析，推測是因為母雞吃了特殊飼料導致，這是一個非常罕見的現象。Ak Shihabudheen則說，平常都是餵食大米、椰子油蛋糕或是家中的有機廚餘，他希望能快點得到分析結果。

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