家人偏心姊姊！少女絕望跳樓輕生…媽目睹下跪求原諒：我以後會改的

▲媽媽偏心，10歲少女欲跳樓輕生。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江西省景德鎮一位10歲少女23日疑似因為家人偏心，心灰意冷欲跳樓輕生，翻過高樓窗戶，坐在狹窄的窗台上。媽媽嚇到當場下跪，不停哭訴哀求，語氣卑微，「我會改的，媽媽現在已經改了好多了，哪天有好東西我不是寵著你的？我都說姊姊有的你也有。」

據《青流視頻》報導，5月23日，江西景德鎮某社區發生一起10歲女孩欲跳樓事件，相關部門接警後，第一時間組織警力緊急救援。當時，長髮少女是和姊姊吵架，隨後竟決定跳樓，企圖結束生命。

據公開的影片顯示，媽媽跪地痛哭、聲嘶力竭求原諒並且說著，「我會改的，現在媽媽已經改了好多了，你也知道媽媽平時聲音就是大一點，其實脾氣沒什麼的，你也知道媽媽的脾氣，哪天有好東西我不是寵著你的？我天天晚上睡客廳，我從來不敢睡房間，我都說了，姊姊有的你都會有。」

可是，面對媽媽的哀求，女孩還是無動無衷的坐在窗台外側，狀況一度非常危險。最後，消防員趁女孩不備，一把將她抱住，救援成功。

事件一經爆發，立即引發熱議。有的網友認為，心疼這個10歲女孩，這得是多麼絕望，「2020年了還有人覺得父母教育沒問題，責任都在孩子呢」、「家庭教育可能也有問題呀，是不是平日家裡人慣著姊姊一些呢」、「這個孩子得對人生多麼失望，對父母多麼失望，才能用這麼極端的方式引起母親注意」。



不過，也有網友認為，「我只心疼這個母親，不知道以後會被跳樓威脅多少次」、「小女孩：以後我知道該怎麼做了」、「不知道為啥，總覺得現在小孩真比我們那個時候脆弱好多」、「小孩的家庭教育出了問題，什麼事情都可以以死相逼」。

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