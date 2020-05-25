　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

家人偏心姊姊！少女絕望跳樓輕生…媽目睹下跪求原諒：我以後會改的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼滿偏心，10歲少女欲跳樓輕生。（圖／翻攝自微博）

▲媽媽偏心，10歲少女欲跳樓輕生。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江西省景德鎮一位10歲少女23日疑似因為家人偏心，心灰意冷欲跳樓輕生，翻過高樓窗戶，坐在狹窄的窗台上。媽媽嚇到當場下跪，不停哭訴哀求，語氣卑微，「我會改的，媽媽現在已經改了好多了，哪天有好東西我不是寵著你的？我都說姊姊有的你也有。」

據《青流視頻》報導，5月23日，江西景德鎮某社區發生一起10歲女孩欲跳樓事件，相關部門接警後，第一時間組織警力緊急救援。當時，長髮少女是和姊姊吵架，隨後竟決定跳樓，企圖結束生命。

據公開的影片顯示，媽媽跪地痛哭、聲嘶力竭求原諒並且說著，「我會改的，現在媽媽已經改了好多了，你也知道媽媽平時聲音就是大一點，其實脾氣沒什麼的，你也知道媽媽的脾氣，哪天有好東西我不是寵著你的？我天天晚上睡客廳，我從來不敢睡房間，我都說了，姊姊有的你都會有。」

可是，面對媽媽的哀求，女孩還是無動無衷的坐在窗台外側，狀況一度非常危險。最後，消防員趁女孩不備，一把將她抱住，救援成功。

事件一經爆發，立即引發熱議。有的網友認為，心疼這個10歲女孩，這得是多麼絕望，「2020年了還有人覺得父母教育沒問題，責任都在孩子呢」、「家庭教育可能也有問題呀，是不是平日家裡人慣著姊姊一些呢」、「這個孩子得對人生多麼失望，對父母多麼失望，才能用這麼極端的方式引起母親注意」。

不過，也有網友認為，「我只心疼這個母親，不知道以後會被跳樓威脅多少次」、「小女孩：以後我知道該怎麼做了」、「不知道為啥，總覺得現在小孩真比我們那個時候脆弱好多」、「小孩的家庭教育出了問題，什麼事情都可以以死相逼」。

►戴口罩也要記得保養

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
新北小七門市買15元茶飲中千萬！統一超商發票特別獎得主有3位
快訊／五月天阿信證實有線上演唱會！　日期時間曝光
快訊／安倍晉三宣布解除「全日本」緊急狀態　疫情趨緩即起生效
陳菊前攝影官5度闖韓國瑜辦公室行竊　遭判刑10月
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

太擊掌門30秒慘遭KO！網挖馬保國受訪片段：曾殺150頭豬

家人偏心姊姊！少女絕望跳樓輕生…媽目睹下跪求原諒：我以後會改的

「港版國安法」Q＆A　香港人為何擔憂？台灣會怎麼做？

陸人大「正式提請審議」港版國安法　栗戰書：一定能完成立法任務！

抓包男友曖昧訊息！她失控40F狠扔菜刀...「黑色路虎」慘遭殃

陸人大常委工作報告 　栗戰書：反對、遏制台獨分裂勢力

停止港澳條例影響巨大！　林榮基盼政府勿一刀切：港人會很失望

「港版國安法」2個月內完成立法　設特別法庭由中國籍法官審案

宅男愛上女網友！1個月後就當爸「傻傻當ATM」…1張身分證讓他醒悟了

中美關係緊繃　人民幣中間價創2008年以來新低

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

「大瑜治水」爽不到2天　高雄英明路接口驚見1米寬坑洞

「安心旅遊」國旅補助要來了！　自由行每房1千、遊樂園免費玩

伊能靜參加選秀「4天瘦4斤」操到哭　秦昊心疼「跳爛點讓節目逼妳退賽」

蕭敬騰神模仿周杰倫.林俊傑試喝表情　看JJ店開阿信對面「也想開在旁邊」

太擊掌門30秒慘遭KO！網挖馬保國受訪片段：曾殺150頭豬

家人偏心姊姊！少女絕望跳樓輕生…媽目睹下跪求原諒：我以後會改的

「港版國安法」Q＆A　香港人為何擔憂？台灣會怎麼做？

陸人大「正式提請審議」港版國安法　栗戰書：一定能完成立法任務！

抓包男友曖昧訊息！她失控40F狠扔菜刀...「黑色路虎」慘遭殃

陸人大常委工作報告 　栗戰書：反對、遏制台獨分裂勢力

停止港澳條例影響巨大！　林榮基盼政府勿一刀切：港人會很失望

「港版國安法」2個月內完成立法　設特別法庭由中國籍法官審案

宅男愛上女網友！1個月後就當爸「傻傻當ATM」…1張身分證讓他醒悟了

中美關係緊繃　人民幣中間價創2008年以來新低

打1999嗆「拿飛彈把景安站炸掉」　男辯「我喝醉」...免坐牢代價9萬

美濱海戰鬥艦「堪薩斯城號」抵聖地牙哥軍港　 6月底開始服役

太擊掌門30秒慘遭KO！網挖馬保國受訪片段：曾殺150頭豬

易智言批政大羞辱　兼任教師：師生相殘　制度荒謬失焦

日網紅犬Wasao衰老無法站立　飼主盼各界靜靜守護

失蹤青少年70%是「自願離家出走」！面無表情背後藏著「心碎的聲音」

夫沉迷股票負債百萬又施暴　妻消極分居10餘年...法官准離

提案自我矮化…稱「台灣執政當局」遭砲轟　時力陳椒華道歉了！

士商高中女棒創賽首冠　亞洲盃國手楊安淇好投歷史留名

裝潢遇惡鄰狂刁難！屋主釋出善意仍被拒　眾人支持：開戰

大陸熱門新聞

13名神秘「台灣代表」現身人大　表達統一的決心和信心

黑魚群跳上岸！村民瘋傳大地震前兆

一言不合就躺馬路！胡鬧女「痛失腹中胎兒」

美容師遭菜刀斷頭！警追查18年逮人

副所長猝死　16歲女兒：我長大也要當警察

北宋夫妻合葬墓發現「過仙橋」：生生世世在一起

年輕妹「彩虹吊橋」踩空墜落樹林　身上安全繩沒用

美賣台54億魚雷　陸國防部反擊了

女寄洋蔥報復　前男友轉賣笑了

孩子慘被車輾　失職媽完全沒發現

妖精網紅秀深溝雪乳！　無修圖真相曝光「只有胸是真的」

「哦～進入」他國道直播向家人報平安　下秒悲劇發生

港股一度跌超400點　傳富豪已著手「撤資」

太極宗師決戰MMA徐曉東　1招秒勝

更多熱門

相關新聞

少女離家深夜徘徊派出所　警當和事佬助團圓

少女離家深夜徘徊派出所　警當和事佬助團圓

台東一名年約15歲的少女日前凌晨獨自走到馬蘭派出所，值班員警見少女疑似日前曾經通報過的失蹤邱姓少女，經員警疏導後，少女表示，因與母親發生口角負氣離家，員警立刻通知少女母親前來派出所，在員警溫情勸說下，少女終於解開心結，隨同母親返家，少女母親對於員警深夜照顧少女並協助返家團圓，表示萬分感謝。

15歲少女載傷父　勇騎單車1126公里返鄉

15歲少女載傷父　勇騎單車1126公里返鄉

色男逼少女自拍猥褻照：不拍就封鎖不原諒！

色男逼少女自拍猥褻照：不拍就封鎖不原諒！

17歲少女遭5m兇鱷撕扯「屍體竟完好」真相令人心疼

17歲少女遭5m兇鱷撕扯「屍體竟完好」真相令人心疼

單親媽帶2女一起死！她被救醒　還得賠房東205萬

單親媽帶2女一起死！她被救醒　還得賠房東205萬

關鍵字：

重男輕女二胎偏心跳樓輕生少女

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小王深夜進房「激烈扭纏」！她聽人妻呻吟傻了

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

威力彩頭獎破5億！3生肖財運最旺

13名神秘「台灣代表」現身人大　表達統一的決心和信心

快訊／06：31地牛翻身！　台北晃好大一下

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

母鳥見幼鳥遭劫走　竟一嘴戳死對方

鄰座男客運解她內衣釦　一旁男友睡翻

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

獨／林秀琴爆解約首露面「中午餐會2點才到」上台連2口誤

口罩自由買賣、實名制併行！陳時中：估6/1正式開放

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

高雄分隔島爆炸..飄香菇狀黑煙

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

台北哪最鄉下？網曝解答：40年沒變

更多

最夯影音

更多
成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了
Lisa合作長髮劉雨昕《I

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面