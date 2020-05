任歐巴馬副手8年…拜登「種族議題」失言　暗指支持川普就不是黑人！

▲美國前副總統、民主黨總統提名參選人拜登(Joe Biden)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國民主黨總統候選人拜登日前上節目時表示,「若非裔美國人無法選擇要支持我或川普,那麼不能算是黑人。」此言一出引發強烈批評,非裔人士也群起抗議。拜登也在22日致歉,表示他不該如此漫不經心、自作聰明。

拜登(Joe Biden)21日在自家的影音工作室接受電台節目「早餐俱樂部」(The Breakfast Club)訪問,當主持人查拉曼大神(Charlamagne Tha God)詢問是否會選擇一位非裔女性擔任副手時,拜登的幕僚卻試圖結束話題。查拉曼大神接著表示,不該這樣對待黑人媒體,拜登則回應,「我對白人與黑人媒體一視同仁,只是我的太太六點要上場(使用工作室)。」

查拉曼大神就邀請拜登選前再次上節目,因為他還有很多問題想問,這時拜登就說,「你還有其他問題嗎?那我告訴你,如果你對於要選擇我或川普還是有問題的話,那麼你就不能算是個黑人。」

1.3 million black Americans already voted for Trump in 2016. This morning, Joe Biden told every single one of us we “ain’t black.” I’d say I’m surprised, but it’s sadly par for the course for Democrats to take the black community for granted and brow beat those that don’t agree.