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接外送訂單！餐飲哥見備註3字「認命免費加菜」　網筆記學一招：太可愛

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▲▼ 親妹點餐 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲神秘關鍵字。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

客人叫外送餐時無法和店家當面溝通，因此若有特殊需求，都會寫在外送平台的備註欄中提醒。一名從事餐飲業的網友近日發文，表示他看到訂單備註欄中的「通關密語」，就主動且認命地幫這位客人升級餐點。真相一出，眾網友都笑說太逗趣，趕緊把這招學起來。

「默默地加菜加份量中。」一名男網友在臉書「爆廢公社二館」中發文，原來在餐廳工作的他日前收到一張外送訂單，一看到備註欄的3個字後，立馬自動升級餐點幫加菜。

請繼續往下閱讀...

只見這位客人點了一份紅油抄手，備註欄中則是寫下「拎修妹（你妹妹）」3個字，還搭配了逗趣的顏文字，原來這是原PO妹妹為了幫哥哥餐廳做業績才下的單。面對突如其來的驚喜，原PO自然願意寵妹，把餐點份量升級、多追加幾樣菜，「有哥的妹妹是個寶！」

▲▼ 親妹點餐 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原來是親妹啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

訂單內容曝光後，眾人都笑說兄妹互動太有愛，「拎修妹八豆么（你妹妹肚子餓）」、「意思就是：你給我好好的煮啊」、「這樣根本不是衝業績啊，反倒是賠錢加菜加量耶XD」、「哈哈哈好可愛」、「點個紅油抄手，贈麵贈湯贈小菜」、「哪一家，以後備註都這樣打了」、「筆記，學到一招了」。

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