棄單「外送員吃掉」最多！FoodPanda狂被投訴564件　消保官教1招自保

▲熊貓FoodPanda今年前4個月就累積了564件投訴案。（圖／記者蕭筠攝）

記者黃君瀚／綜合報導

新冠肺炎病毒（COVID-19）疫情期間，台灣民眾使用線上美食外送平台叫餐機會增加，投訴案件也大暴增。行政院消保處指出，FoodPanda在今年1至4月內累積爭議案就高達564件，其中超過6成和消費者被惡意棄單、業者不退費，最終餐點落入外送員腹中有關。

行政院消保處18日指出，統計今年1至4月的消費爭議案件，富胖達股份有限公司（FoodPanda）案量564件，最大宗糾紛為「取消訂單」（送餐員到現場與消費者無法聯繫而單方面逕自取消訂單且不退費）；香港商比錫茲台灣分公司（Uber Eats）80件，最大宗爭議為「優享方案」（系統需消費者取消，未取消系統自動續訂）。

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消保官黃國源表示，一般遇到民眾電話反應時，會先請民眾和業者協商，若得不到正面回應，一定要儘速向消保處做反應，消保處將依照消費類型和相關條例，提交給地方政府做雙方面談。他也表示，地方政府要求雙方協商時，若賣方不出面，目前沒有法律可以規範，但經過勸告後若依然沒有改善，會呼籲地方政府做出公告，讓民眾選擇平台時可以參考。

一、Uber Eats

(一)優享方案(系統需消費者取消，未取消系統自動續訂)：38件、

(二)取消訂單(外送爭議)：14件、

(三)訂單問題(數量或品項不符等)：9件、

(四)客服人員服務態度不佳：8件、

(五)其他事由：11件；

二、FoodPanda

(一)取消訂單(送餐員到現場與消費者無法聯繫而單方面逕自取消訂單且不退費)」：368件、

(二)訂單問題(數量或品項不符等)：108件、

(三)客服人員服務態度不佳：41件、

(四)食材問題：11件、

(五)價格爭議：8件、

(六)其他事由：28件。

▲FoodPanda和Uber Eats遭投訴的項目大不同。（圖／記者林敬旻攝）

消保處指出，FoodPanda未出席各地方政府協商及調解會議的比例偏高；FoodPanda則表示，因農曆過年期間發生送餐員罷工及訂餐數量增加等原因，導致未出席各地方政府協商及調解會議。

消保處呼籲消費者，發生消費糾紛時，應立即留存雙方聯繫資料，以保全證據，也可撥打1950消費者服務諮詢專線、向各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站線上申訴。