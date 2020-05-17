耐斯王子大飯店結合外送平台　五星美食直送到家

▲耐斯王子飯店推出只要一通電話餐點送到家 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠疫情影響，不少消費者減低外出用餐念頭，嘉義五星飯店耐斯王子大飯店搶攻外送商機，推出美食得來速服務。舉凡主廚便當到單點中式料理、中式合菜、甜點、飲品等，多達46樣餐點供選擇，而且最低只要80元起，一通電話就可以免下車輕鬆帶走星級美食，飯店也與知名外送平台Foodpanda合作，讓五星佳餚輕鬆直送您家的餐桌，在家就能大啖美食。

▲耐斯王子飯主廚招牌便當配色豐富 。（圖／記者翁伊森翻攝）

耐斯王子大飯店5樓阿里山宴會廳及17樓紅檜軒中餐廳主打中式宴席及精緻套餐，此次配合美食得來速服務，推出2~3人份單點料理及5人份合菜，橙汁雪花排、蔥爆松阪豬、蔥燒蒸鮮魚等，每道料理從260元至360元不等，道道精緻味美，非常適合小家庭享用。而17樓王志華主廚的招牌料理辣子跳跳雞更不容錯過，香辣雞肉Q彈帶勁，風味十足讓人胃口大開。

▲嘉義耐斯王子大飯店五星菜餚種類琳瑯滿目 。（圖／記者翁伊森翻攝）

7樓萬國百匯餐廳主廚陳建助則推出牛肉壽喜燒、香料烤雞飯等4種主廚招牌便當，每份250元，其中牛肉壽喜燒飯最受好評，使用主廚特調醬汁香濃好下飯。此外，還有8吋披薩、初乳酪蛋糕、棒球造型雞蛋糕、白玉珍珠奶茶等，非常適合親朋好友歡聚一起分享。

▲耐斯王子飯店上架Foodpanda平台開賣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

值得一提的是，耐斯王子大飯店除了提供多樣化餐點外，為了強調讓顧客食的安心、健康，食材上更是精心挑選，天麻金蒜養生甕、養生燉玉排等滋補湯品，更能讓饕客們在家就能元氣滿滿，此外，吻仔魚米糕、櫻花蝦米糕等主廚招牌菜，更值得在家享用。

▲總經理林保羅與副主廚王志華一起行銷美食得來速 。（圖／記者翁伊森翻攝）

總經理林保羅指出，美食得來速主要是善用飯店外圍原有車道，指引消費者從公務車道進入飯店東側門取餐，因餐點皆採現點現做，建議1小時前電話預約，讓客人能品嘗到熱騰騰的餐點。

林保羅強調，隨著消費型態改變，外送及外帶的需求大增，耐斯王子大飯店因應消費市場的需求做出調整，不只提供外帶美食得來速，近期也在外送平台Foodpanda上架，滿足消費者不便或不想外出時的需求，輕鬆在家品嘗五星級飯店的主廚拿手料理。

美食得來速訂購專線：05-2771999轉6116-6118(訂席中心)

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