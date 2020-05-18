打點滴狂插6次找無血管「連副院長都失敗」！他怕針頭陰影重：放棄很多工作

▲原PO因為失敗的打點滴經驗，從此對針頭產生陰影。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

打針對許多人來說是一輩子的夢魘，尤其是看過針頭進進出出多次、又找不到血管的樣子，更會產生抗拒感。一名網友就分享他幼時的慘痛經驗，導致他往後的18年來都沒有再打過針，甚至連體檢有抽血項目的工作也會忍痛放棄。

「我不是怕痛，而是內心深層的恐懼......。」一名男網友在臉書「爆廢公社二館」中發文，他表示自己小時候體弱多病，平均一個月就會住院2次。他指出，會造成他對針頭有陰影，是因為13歲時嚴重發燒，還上吐下瀉無法行走，被抬進醫院時醫護馬上幫他打點滴的可怕經驗。

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「以下真實事件，絕不唬爛。」原PO說，他的血管又深又細，當時從實習護理師、護理長、急診醫生到副院長都來幫他打，無奈就是沒有一個人找得到他的血管，針頭就這樣進進出出了6次。直到要打第7次時，他痛到跳起來哀求不要打了，直接開藥就好，從原本高燒無法行走，氣到直接站起來走回家。

▲原PO甚至不接受體檢要抽血的工作。（圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO說，直到現在18年過去了，他再也沒有打過針，也因為很多工作的健康檢查項目有「抽血」，讓他忍痛放棄機會，只能找無需抽血的工作。

貼文一出，不少人感同身受狂+1，「拍拍我也有過，整條手扎遍就是找不到」、「真的不是怕痛，是恐懼」、「我被針扎過13次，第13次才在腳背找到血管」、「小時候跑整個校園讓老師追」、「聽到打針兩個字就怕了」、「每打必暈」。

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