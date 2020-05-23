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里警啟動護老專案　單車安裝三段式LED光明燈…保平安

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▲屏東縣里港警分局為長輩單車安裝LED單車燈，長輩反應熱絡稱貼心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港警分局為長輩單車安裝LED單車燈，長輩反應熱絡稱貼心 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

經調查高齡者夜晚騎腳踏車因燈光昏暗、穿著暗色衣服與未裝設燈光與反光裝置，容易發生交通事故；加上，高齡者聽覺、視覺退化或障礙，無法有效掌握道路狀況也是因素之一，屏東縣里港警分局分局長楊龍祥，鑒於轄內高齡者交通事故頻傳，指示交通組組長林中安，提高長者騎乘單車安全維護及宣導交通安全規則、裝設LED掛燈於單車前後，提升外出時的辨識度，並呼籲用路人禮讓，防制高齡者發生交通事故。

▲屏東縣里港警分局為長輩單車安裝LED單車燈，長輩反應熱絡稱貼心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼里港警方為轄區內長輩安裝LED掛燈。

▲屏東縣里港警分局為長輩單車安裝LED單車燈，長輩反應熱絡稱貼心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

林中安組長因此結合大平所所長陳進儒、警員黃欣傑等人利用晨、昏、夜時段或公開場合，主動替高齡者安裝LED掛燈於單車前後，或將LED掛燈配帶於身上明顯處，並配合交通安全及護老文宣做宣導。

警方這項交通事故防制措施，長輩反應熱烈，有的表示：「我剛好在想要不要去買掛單車的LED，警察就主動服務，相當貼心！」、「哇！里港分局提供裝設的LED車燈好特別喔！有恆亮、閃亮等三段式，真的很棒！」、「還有簡易明瞭交通宣傳單！這樣我下次外出時要做好保護措施，就可以減少交通事故發生了」。


分局長楊龍祥表示，高齡者清晨、天色昏暗，騎單車外出運動、散步時，應穿著色彩鮮豔、亮麗衣物且配戴反光飾品，以減低發生交通事故風險，這護老專案宣導與協助裝設LED掛燈，民眾反應非常的熱烈且接受度極高，相信這些積極防制作為能有助於高齡者外出時，提高辨識度，有效降低交通事故發生，確保民眾生命及財產安全。

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